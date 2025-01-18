藍白砍預算影響租補、救災等業務 內政部：如此預算提案非全民之福

內政部表示，若後續總預算表決仍照在野黨團提案通過，將嚴重衝擊人民日常生活與福祉。（內政部提供）

2025/01/18 17:18

〔記者李文馨／台北報導〕立法院會昨表決通過國民黨、民眾黨協商後的通案刪減原則，刪減114年度中央政府總預算案939億7500萬元。對此，內政部表示，內政部主管預算已遭刪減約18億元，影響基本行政運作，若後續表決仍照在野黨團提案通過，恐進一步影響租金補貼、社宅、救災、治安、打詐等民眾切身相關的業務運作，並強調如此的預算提案非全民之福。

內政部說明，以通刪項目而言，較大的項目是攸關道路改善生活圈道路近4億元，影響用路人安全；追查犯罪跡證的網路科技運用計畫則遭刪除約3.8億元，衝擊打詐在內的犯罪偵查成效；國外旅費中，警消與空勤出國交流與受訓則遭刪除約1200萬元，影響治安與救災量能；國內旅費遭刪除3400萬元，影響各單位赴外縣市參與說明會、公聽會與考察，影響政策推動。

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「後續待表決的預算提案中，更是衝擊重大。」內政部指出，在野黨提案刪除、凍結國土管理業務各10%，合計82億元，嚴重衝擊社會住宅與租金補貼推動；以去年核定75萬戶租金補貼為例，減列10%等於超過7萬5千戶的租屋家庭可能因此無法獲得租金補貼，再加上凍結10%，將給共計15萬戶仰賴租金補貼減輕生活負擔的青年及弱勢家庭，帶來更加沉重的經濟壓力，另也將延宕各縣市興辦社會住宅的進度。此外，業務費遭凍結30%，也將影響如生活圈道路、下水道治理等民生基礎建設。

內政部提到，在災害應變方面，消防署與空勤總隊的業務費用各遭凍結30%，合計約6.5億元，將使遇到地震、颱風等災害的應變效能大幅降低，可能使民眾於危急時刻無法獲得即時且有效的救助，進一步增加生命與財產損失的風險。

內政部指出，警政署業務費遭凍結30%約9億元，加上反詐騙宣導刪除及凍結1.2億元，都將直接衝擊掃黑、肅槍、緝毒及打詐等核心任務的執行。詐騙集團日益猖獗，削減相關經費，無異於削弱執法與宣導反詐騙的能力，等同向詐騙集團投降，讓民眾的財產安全遭受更大風險。

內政部指出，業務費遭提案凍結70%近18億元，另有提案刪除2.5億元，影響民政、戶政、地政、役政等基本行政工作。戶役政系統若凍結70%，恐影響全國736個戶所、區公所戶役政系統維運。另在野黨提案刪減替代役業務費1億元，嚴重影響114年預計召訓7萬2千人的召訓工作。此外，遭受威權時期國家不法行為的被害者權利回復賠償金，在野黨提案減列1億元，則影響落實轉型正義。

內政部說，移民與新住民業務部分，在野黨團提案凍結業務費約2.5億元，另刪除入出國及移民管理業務2千萬元，將影響入出境系統維運與新住民業務推動。有關新住民業務，去（113）年7月立法院制定新住民基本法後，內政部即成立三級專責機關推動小組進行法制作業，預計今年上半年提出新住民專責機構組織法草案，若相關預算遭刪除或凍結，亦將延緩動進度，影響新住民基本權益保障。

內政部強調，盤點在野黨提案刪減或凍結的經費，涵蓋居住、治安、救災、防災戶役政、道路與治水等基礎工程，此皆與民眾生活息息相關，若未來預算執行受阻，直接衝擊的是一般民眾的日常生活，如此的預算提案非全民之福。

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