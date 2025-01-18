無人機產業園區預算恐遭全數刪減 嘉義縣府疾呼應保留

嘉義縣民雄航太園區，規劃做為無人機加速量產基地。（圖由嘉義縣政府提供）

2025/01/18 16:56

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國防部今天下午發布新聞稿指出，參考俄烏戰爭經驗建構「無人機」不對稱戰力，係政府當前重要國家安全政策，結合產業發展需求開發無人機產業園區，可厚植關鍵產業鏈，深化技術發展，但今年度編列7625萬元，委員會審查時已遭凍結20%（1525萬元），現再提案全數刪減，為加速無人機產業發展，希望立法院支持通過預算。

嘉義縣政府對此表示，國際局勢複雜多變，全世界都已看到無人機的重要性，民主同盟都在阻隔紅色供應鏈，台灣有機會通過各界合作，把無人機推向全世界。惟無人機必須具備安全防範，為打造潔淨供應鏈，生產基地必須在境內，無人機國家隊是國家扶植的「戰略性產業」，而產業聚落從無到有到成熟，需要各方投入資源並給予一定孵化加速的時間，懇請朝野支持產業發展。

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縣府進一步說，嘉義縣推動無人機產業發展，在太保市成立亞洲無人機AI創新應用研發中心，做為測試驗證先導基地，發展中小型商用無人機，強化產學鏈關係，促進生產體系之創新應用技術，輔以民雄航太園區擔負產業專屬製造基地，結合中科院量能發展軍民通用技術，打造無人機及零組件生產用地，義竹則規劃大型無人機飛行測試場，匯集研發、製造、測試、驗證一條龍完備功能的無人機產業聚落，加上嘉義科學園區將引進的無人載具產業，讓台灣成為阻絕無人機紅色供應鏈的重要基地。

縣府指出，無人機產業聚落的群聚效應將大幅提升國內產業能量，民雄航太園區做為無人機加速量產基地，對地方發展甚為重要，除將陸續進駐高科技工程師執行國防航太科技與無人機研發生產工作外，產業發展效益更將外溢周遭縣市，是國家無人機戰略發展計畫的重要樞紐。未來期待透過產業鏈的整合與技術創新，攜手中央政策讓台灣無人機在國際市場中占據重要地位，並為國家經濟發展注入新的動能。

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