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    今年澎湖第一場選舉 花嶼村長補選由董桂珠勝出

    花嶼交通船正常行駛，搭載返鄉投票民眾。（黃國揚提供）

    花嶼交通船正常行駛，搭載返鄉投票民眾。（黃國揚提供）

    2025/01/18 16:52

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆年關將屆！眾人期盼歡度新年之際，台灣國土最西端的花嶼離島，今（18）日舉行村長補選，成為今年澎湖第一場選舉，經過投開票結果，由登記2號的董桂珠以82票，碾壓對手1號陳董金針的46票勝出。

    澎湖縣望安鄉花嶼村第22屆村長王玉英女士，於去年11月2日逝世，因任期尚餘2年多，依法必須辦理補選，澎湖縣選舉委員會展開補選作業辦理投開票作業，共計有陳董金針及董桂珠2人登記參選，分別抽中1號及2號，並訂於今日進行投開票作業。

    由於花嶼是澎湖最西的島嶼，與馬公之間船程90分鐘，島上居民常駐人口約有百餘人，但合格選民達288人，以漁業及海釣為主要經濟來源，島上還有一所花嶼國小，因對外交通主要仰賴海運為主，連日來澎湖氣候不佳，花嶼曾多日對外斷航，一度讓外界擔憂影響民眾返鄉投票意願，所幸今日天氣放晴，交通船正常行駛。

    根據澎湖縣選委會統計，望安鄉花嶼村選舉人數288人，今發出選票128張，投票率44.44％，選舉投票結果1號陳董金針46票，2號董桂珠82票，無效票0票，由2號候選人董桂珠勝出。望安鄉花嶼村村長出缺補選結果，澎湖縣選舉委員會將於1月25日前公告當選人名單，也將於春節過後發給當選證書。

    花嶼村民陸續前往投開票所，投下神聖一票。（黃國揚提供）

    花嶼村民陸續前往投開票所，投下神聖一票。（黃國揚提供）

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