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    漫畫界抗議立院刪文化部預算 1天連署破5千

    漫畫界反對立法院不合理的刪除中央政府預算，決定發起連署，1天已破5千人。（圖取自台北市漫畫工會臉書）

    漫畫界反對立法院不合理的刪除中央政府預算，決定發起連署，1天已破5千人。（圖取自台北市漫畫工會臉書）

    2025/01/18 16:49

    〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院提案刪除中央政府總預算，其中文化預算也遭大量刪減或凍結，包含文化部業務費、文化禮金政策（文化幣），以及人文出版司20%預算等，漫畫界擔憂台灣出版環境倒退，昨發起抗議連署，1天時間就連署破5千人。

    該連署由台北市從業人員職業漫畫工會發起，表達支持文化部立場，強調「反對不合理刪除文化部預算」，並要求「保障漫畫創作者的創作自由」、「建立友善的文化創作產業鍊」等訴求，認為不應該讓純粹的文化創作成為意識形態對立下的犧牲者。

    而連署從昨下午到今（18日）下午約1天時間，北市漫畫工會統計，連署人數已突破5千人，其中約近千人是相關從業人員，約80%超過4千人則是來自各方讀者的支持。

    該工會也指出，參與連署不代表自己需要政府補助，是因為覺得有其他人需要，工會立場看到的是整個漫畫界，而文化補助本來就有扶植弱勢的意味，有些作品具商業性，有一些作品在沒有補助的情況就比較難誕生，就像公視存在一樣。

    該連署名單包含：漫畫家、插畫家、繪師、圖文作家、動畫師、ACG相關行業從業人員以及讀者等，展現國內相關產業與族群的團結，連署網址：（https://reurl.cc/vp8qYl）。

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