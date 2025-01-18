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    藍白提案凍125.9億元 教育部：國中會考恐無法舉辦

    藍白提案凍結教育部經費高達125.9億元，教育部在官方臉書發文說明，影響層面廣大。 （取自教育部官方臉書）

    藍白提案凍結教育部經費高達125.9億元，教育部在官方臉書發文說明，影響層面廣大。 （取自教育部官方臉書）

    2025/01/18 16:14

    〔記者林曉雲／台北報導〕藍白提案凍結教育部經費高達125.9億元，引發教育界高度憂心，紛紛關注受影響層面。教育部今在官方臉書發文說明，遭凍預算將影響升學考招，例如今年5月將舉辦的國中教育會考恐無法順利作業推動，嚴重影響18.1萬名國三考生權益。

    對於民眾黨提案凍結學前教育經費69.5億元，教育部說明，全國66萬名幼生和3萬名教保人員將受影響，預算若真的遭到凍結，地方政府可能無法及時撥付經費，及補助給家長和幼兒園，勢必讓家長及幼教工作者受到嚴重的衝擊。

    教育部表示，學前經費包含育兒津貼、平價教保就學補助、幼教人員薪資補助，民眾黨提案凍結學前教育的預算，直接衝擊地方政府必須及時撥付的經費，也嚴重影響地方政府要補助家長及幼兒園的經費。

    針對教育部遭凍結之今年預算增至125.9億元，教育部說明，影響範圍除了學前教育經費之外，也將影響升學考招，例如今年5月將舉辦的國中教育會考恐無法順利作業推動，另也影響數位學習環境和學術網路之持續運作，甚至可能斷網，而影響師生學習；另基層約用人員的薪資也將受衝擊而延遲發放，削弱行政效率、衝擊教育業務及服務品質。

    教育部疾呼，10年樹木，百年樹人，凍結教育預算等同凍傷國家的根，呼籲在野黨立委，能夠給予教育政策與經費更多的支持與信任，一起為下一代的未來努力。

    民眾黨提案凍結69.5億元，教育部今說明衝擊育兒津貼等重要業務，影響全國66萬名幼生和3萬名教保人員。（取自教育部官方臉書）

    民眾黨提案凍結69.5億元，教育部今說明衝擊育兒津貼等重要業務，影響全國66萬名幼生和3萬名教保人員。（取自教育部官方臉書）

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