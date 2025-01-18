蘇巧慧在樹林發總統春聯 細數立委政績稱會努力照顧更多人

立委蘇巧慧（左二）到樹林樹德宮發放總統聯名春聯。（記者翁聿煌攝）

2025/01/18 16:43

〔記者翁聿煌／新北報導〕總統賴清德、副總統蕭美琴推出「六順和春」春聯獲民眾好評，立委蘇巧慧18日回到選區新北樹林，與新北市議員廖宜琨發放總統聯名春聯，獲得5百多位熱情民眾排隊索取，不到半小時隨即索取一空，蘇巧慧表示，如今身兼民進黨市黨部主委，但她不論再怎麼忙碌，她都沒忘記鄉親的栽培，一定會努力照顧更多人，讓新北更好。

蘇巧慧說，這已經是她第7場發春聯的活動，這3週以來她走遍淡水、林口、板橋、中和、汐止，再回到鶯歌及樹林，場場都爆滿，感謝大家的支持，希望大家都可以平安過好年。

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蘇巧慧也向民眾細數2024年成功為新北市民爭取的各項政績，包括鶯歌鳳鳴車站、大漢溪堤外便道均已於去年相繼通車，樹林長壽公園地下停車場也正式完工，不僅為地方增加300個停車位，還有活動中心供里民使用；除此之外，她非常重視行人路權，於去年協助3條人行道翻新完工，為解決三峽淹水問題，率領內政委員會考察北大特區，已獲得行政院核定防洪排水設施改善補助，並推動新莊潭底溝抽水站機組更新於去年底動工。

針對教育問題，她爭取多間中小學週邊的通學步道、校內硬體設施持續改善，捷運三鶯線預計2026年通車，樹林捷運於施作同時，大安路沿線墩柱一直增加，沿線與新莊西盛地區的超高壓電塔也即將地下化，未來她也會繼續跟在地議員一起努力，讓鄉親早日享有便捷交通環境，讓新北更宜居。

蘇巧慧說，過去一整年立法院頻頻遭到國民黨、民眾黨用各種荒謬而且反民主的方式，癱瘓台灣憲政運作，讓她真的感覺這一屆立委很難好好做事，她以自身所處的內政委員會為例，她長期為消防弟兄爭取權益，包括消防裝備的升級，但國民黨立委卻說，政府為消防弟兄購買消防頭盔，是不是要準備戰爭，因此要刪掉預算，實在是毫無道理。

立委蘇巧慧向新北市民拜年，也洋洋灑灑列出她一年來的努力成果。（蘇巧慧服務處提供）

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