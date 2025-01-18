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    台東「挫賓」啟動罷免立委黃建賓連署 一階目標1500人安全門檻

    台東罷免立委黃建賓行動今天下午展開街頭連署。（記者黃明堂攝）

    台東罷免立委黃建賓行動今天下午展開街頭連署。（記者黃明堂攝）

    2025/01/18 16:34

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣罷免國民黨籍立委黃建賓的「剉賓行動」今天下午首度展開街頭連署，首站在南京路舉牌號召，吸引不少民眾現場填寫連署資料；參與行動的黃姓志工表示，第一階段連署人門檻是1100人左右，但他們設定目標是1500人參與連署，有信心達標。

    台東「剉賓行動」從去年開始就在社群網路串連，近日開始讓民眾自行下載表格填寫連署書，今天下午3點起展開街頭連署，首站在新生路麥當勞前的南京路口，接下來到家樂福。部分志工高舉罷免黃建賓的標語，立即吸引民眾在冷風中填寫資料連署。

    黃姓志工說，目前剉賓行動還無正式的組織及發言人，他以個人立場表達對於黃建賓不適任立委的看法。當前國會在野黨僅以一票贏過執政黨，即由「傅崐萁們」展開各個違法亂政的法案，侵犯行政權及司法權，意欲拖垮國家。黃建賓在每個惡法都有簽名，而且只會舉手，但很多台東的藍營人士也不願見到國民黨違背反共立場，淪為「統促黨」。

    黃姓志工說，罷免黃建賓的第一階段連署必須是選民的1%，大約1100人，但為確保過關，他們的連署目標在1500人以上，希望大家能踴躍連署。

    台東罷免立委黃建賓行動今天下午展開街頭連署。（記者黃明堂攝）

    台東罷免立委黃建賓行動今天下午展開街頭連署。（記者黃明堂攝）

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