川普就職改室內 台灣慶賀團仍如期出發鎖定拜訪美國政要

美國候任總統川普（Donald Trump）20日的就職典禮，將迎來攝氏零下6、7度低溫外加刺骨寒風，原先在戶外舉行的儀式將移師國會大廈內。（美聯社）

2025/01/18 16:17

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國總統當選人川普20日就職，但華府地區受到極地寒流影響，就職典禮將改到國會山莊的圓形大廳舉辦。因該地點最多僅能容納2000人，立法院長韓國瑜所率領的台灣慶賀團將用何種方式參與典禮，我駐美代表處正全面努力中。

涉外人士今日透露，雖然取消戶外觀禮，代表團今日內部討論後仍決定照規劃如期出發。由於代表團此行尚包括僑界互動、參眾議員交流拜訪等發揮國會外交實質影響力，尤其不公開的美方政要拜訪同為重要，盼藉由此行盼深化台美關係，推進台美友好新里程碑。

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涉外人士表示，美方有關新任總統就職籌備委員會JCCIC規劃將就職典禮移師國會山莊室內舉行，預計比照1985年共和黨籍總統雷根第2度就任形式，就職演說將改在國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行。另據了解，第一資本體育館（Capital One）同步舉辦儀式直播。

涉外人士並說，由於廣場座位全面取消，導致美國許多國內外政要皆無法入場，部分國際賓客已提前飛抵美國，面臨無席位可坐的窘境。自雷根連任就職之後再沒有出現過取消戶外觀禮的突發，不只考驗美國總統就職籌備團隊，我駐美外館也緊急協調處理忙著溝通協調。

至於我方因應，涉外人士強調，目前駐美代表處全力處理聯繫中。駐美處高層週五上午甫向媒體進行簡報說明，簡報後接獲訊息得知美方籌備委員會決定全面取消戶外觀禮，駐美處人員忙到深夜仍竭盡全力緊急應處中。

涉外人士指出，川普政府改室內的目的是要避免20日數萬名執法人員、急救人員、警察和數萬慶賀賓客支持者在戶外凍傷，實屬不得已。這幾天華盛頓急凍氣候確實罕見，希望美國人民、在美國的台灣人民及所有人，都能注意保暖及安全。

另據了解，代表團今日內部討論仍決定照規劃如期出發。由於代表團赴美不僅只於參與就職相關活動，包括僑界互動、參眾議員交流拜訪等發揮國會外交實質影響力，尤其不公開的美方政要拜訪同為重要，一如賴總統會晤代表團時的期許，藉由此行盼深化台美關係，推進台美友好新里程碑，也對於美台避免雙重課稅協定等相關法案能發揮關鍵臨門一腳的作用。

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