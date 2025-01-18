刪除媒體政策宣傳費 防檢署：衝擊非洲豬瘟等防檢疫工作

農業部防檢署「媒體政策宣導預算」遭全數刪除，恐衝擊防範非洲豬瘟等重大疫病蟲害及肉品衛生。圖為海關檢查疫區包裹。（資料照）

2025/01/18 16:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院刪除中央政府各部會的「媒體政策宣導預算」，其中農業部防檢署編列3420.5萬元遭全數刪除，防檢署今（18日）指出，該預算主要用於宣導防範非洲豬瘟等重大疫病蟲害及肉品衛生，全刪恐衝擊動植物防檢疫及食安，提高境外疫病蟲害入侵我國的風險。

防檢署強調，非洲豬瘟等重大疫病的威脅持續存在，為有效阻絕疫情於境外，政策宣導是不可或缺的一環。不僅需透過多元媒體向旅客傳達檢疫規範，更須加強農民與業者的風險意識，以建立全社會共同防疫的共識。

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防檢署說明，刪減媒體宣導經費，將導致國內防疫政策訊息無法確實傳播，造成農業政策推廣不易，錯失防治黃金時間或獎補助資訊等；另外入境旅客、一般大眾及業者因無法接收到檢疫規定訊息，將增加以網購快遞、攜帶或輸入違規動植物檢疫物的數量，導致引入疫病風險提高，危害我農業生產安全，最終影響整體防疫體系的運作，破壞農業生產平衡及民生所需。

防檢署希望，立法委員審慎考量刪減此項預算可能帶來的嚴重影響，應維持該筆合理編列的預算，以確保政策宣導工作順利進行，共同維護我國農業生產安全不受威脅，也將持續透過創新且多元的方式執行宣導工作，整合資源提升效能，並與全民攜手守護台灣的農業。

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