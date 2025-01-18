刪無人機園區7000萬預算被炎上 林思銘：已改凍結50％ 別再以訛傳訛

國民黨團書記長林思銘（左起）與國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/01/18 16:59

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨團提案刪除國防部軍備局編列嘉義民雄無人機園區預算提案7千多萬元，國民黨團書記長林思銘表示，經軍備局說明後，已將本預算提案由原本全數減列，改為凍結50%，並請提出專案報告以加強監督，請外界勿再以訛傳訛。

林思銘表示，預算提案是立委督促行政機關嚴擬執行計畫的方式之一，不讓納稅錢被浪費、避免公共資源遭濫用，國民黨絕無阻礙地方發展的想法。他雖身為黨團書記長，非常尊重各委員辦公室的專業把關，國民黨是從善如流的政黨，只要是福國利民的政策，國民黨的態度就是樂觀其成。

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林思銘說，網路上所揭露的預算提案之所以會出現諸多版本，是因為尚未定案，大家現在看到的都是僅是「提案」需要協商處理的，並非最後三讀通過的總預算最終版本。民進黨是在野時總預算也是先提案刪了一大堆經協商再議後才底定。

林思銘表示，昨日開始國民黨團以及黨籍各委員辦公室，非常有誠意地與各部會進行預算溝通，各部會機關仍持續與本黨團以及黨籍各委員辦公室進行預算溝通，有心人明知立法院預算溝通長期以來的運作方式，卻一再地利用「認知落差」進行政治操作，藉此謀取政治利益，實在非常不可取。他擔任書記長，無論謾罵與鼓勵，都會虛心接受，面對問題，解決問題，展現負責任的態度。

林思銘說，針對外界指控該預算提案，為中科院協助招募廠商進駐營運，當時外界質疑建立產業園區聚落為何不是由有輔導民間經驗的經濟部或國科會所主管。去年10月24日在外交及國防委員會，由時任民進黨籍立委洪申翰質詢時，中科院院長親口承認：「中科院研發能力沒問題，但是否有能力營運管理無人機產業園區，自己對這一點也很懷疑。」院長當時這番坦率的發言是否凸顯了該項計畫的根本性問題？

林思銘說，當時中科院長誠實且勇敢的坦言，無人機產業園區的開發與營運本質上屬於產業發展與技術商轉的範疇，應交由具備產業政策規劃與輔導經驗的經濟部或國家科學技術委員會主管。當中科院自己都質疑營運管理能力時，國民黨是否應該繼續追問，如此龐大的預算投入，是否符合實際需求？是否能帶來實際成效？

林思銘說，中科院為行政法人，完全可規避政府採購法的適用，美其名是中科院才有能力規劃，但是經濟部或工研院沒能力嗎？為什麼要行政院用基金捐助中科院去規劃這樣的園區土地開發案？土地園區開發也不是中科院的專業，相信納稅人都有權力質疑，如此投入鉅額預算，是否可能造成另一個財政黑洞，徒耗國家資源，甚至是以護航特定民間廠商為目的，況且在成效保證上是否尚缺乏。

林思銘強調，國民黨理解無人機產業涉及軍民協力與軍事機密保護的重要性，但並不表示編列的編列可以略過專業評估與正當性，必須考量軍民協力及軍事機密，該項預算於外交及國防委員會委員會審查時雖凍結20%，然而，行政院基金捐助，經濟部招商，令人不得不質疑，這是否要實施黑箱作業的興建招標、未來入駐招攬廠商也是黑箱的作業？國會有責任追問這樣完全説不清楚的招標模式，並且中科院並不具備園區開發及管理專業，可能為產業園區的發展留下隱患，並且不得不質疑是否為護航民間無人機廠商，是否恐成另一錢坑，其預算編列是否妥適與必要性仍有疑義。

林思銘說，稍早軍備局局長在與本黨團外交國防委員會的幾位委員，經過詳細說明及溝通之後，本黨團接受相關單位的專業建議，將本預算提案由原本全數減列，改為凍結50%，並請提出專案報告以加強監督，本黨團堅持為人民把關，捍衛國家發展與人民權益， 請外界勿再以訛傳訛。

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