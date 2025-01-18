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    藍砍預算稱補助「大港開唱」無助客家推廣 主辦單位發聲澄清

    大港開唱主辦單位今日稍早在社群平台PO出說明。（資料照）

    大港開唱主辦單位今日稍早在社群平台PO出說明。（資料照）

    2025/01/18 16:03

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委以行政院客委會補助「大港開唱」等活動，質疑對推廣客家文化、吸引客庄青年回鄉等目的看不出幫助為由，刪減、凍結「客家文化產業發展獎補助費」預算。「大港開唱」主辦單位今日稍早在社群平台PO出說明，客委會2024年為推廣客家音樂文化展開與大港開唱深度合作，總補助金額為200萬，遭有心人士刻意扭曲為極高金額，為「假訊息」。

    大港開唱在Threads發文表示，近日因國民黨立委提案反對各類文化預算而引起爭議，《大港開唱》感到非常遺憾。有心人士藉機在社群廣傳客委會補助大港開唱的錯誤訊息，《大港開唱》對此特別澄清，客委會2024年為推廣客家音樂文化展開與大港開唱深度合作，總補助金額為200萬，遭有心人士刻意扭曲為極高金額，為「假訊息」。

    大港開唱指出，《大港開唱》自開辦皆有邀請客語音樂人參演，而客委會2024年與《大港開唱》接洽合作初衷則期盼加深推廣客家文化，藉《大港開唱》多元的氛圍，讓民眾走入大港開唱就自然接觸客家文化，深入認識台灣客家族群的面貌。

    大港開唱續指，除了邀請更多客語音樂人、文化團體，亦包含客家議題攤位、美食市集、客語短講、主場域客語廣播、多支宣傳影片改採客語音樂，此些項目，與客委會推廣客家文化的宗旨並無違背。客委會推廣客家文化的努力，《大港開唱》亦由衷支持。

    大港開唱直言，《大港開唱》秉持讓更多人接觸到台灣各類文化、音樂，致力打造自由、開放且包容的場景，盼透過音樂，讓各種議題的交流、溝通發生。未來《大港開唱》依然謹守初衷，謙遜地繼續前行。

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