傅崐萁面對大罷免嗆「無所畏懼」 汪浩列「花蓮王」事蹟

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/01/18 16:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院民進黨團總召柯建銘再嗆聲要發動大罷免潮，所有的民進黨黨公職全部要動起來，罷免所有在野黨的區域立委。國民黨團總召傅崐萁昨日受訪表示，國民黨絕對無所畏懼，名嘴汪浩列出傅崐萁的「犯罪」及「入獄」紀錄。

汪浩在臉書PO文表示，崐萁自2001年擔任親民黨花蓮立委之後，遊走搖擺於親民黨、國民黨、國民黨開除黨籍、無黨，又重歸國民黨。他與妻子徐榛蔚25年來輪流獨攬花蓮的立委和縣長職位，壟斷花蓮的政脈、掌控花蓮的資源，宛若扮演「王位世襲」的把戲，阻斷許多花蓮青年才俊為花蓮報效的途徑，最為人恥笑的就是，傅崐萁在花蓮出席各種活動時，長期使用《檀島警騎》主題曲作為其個人的固定「進場音樂」，自況霸王君臨，故獲「花蓮王」之譏評。

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汪浩指出，2009年12月18日，官司纏身的傅崐萁與其妻徐榛蔚辦理假離婚登記。就任花蓮縣長即宣布徐榛蔚擔任副縣長，企圖官司一旦定讞被解職，其妻即可當然代理縣長，當時有媒體民調60.59%民眾認為「傅崐萁手法太卑鄙」，後經內政部撤銷副縣長任命，並遭監察院依違反《公務人員利益衝突迴避法》裁罰100萬元，2011年4月29日花蓮地院判決傅崐萁夫妻假離婚，依「使公務員登載不實罪」，處傅6個月、徐4個月有期徒刑。

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