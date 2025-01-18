國台辦誇藍白「預算砍得極好」 王定宇：台灣本土政黨辛苦在於內外夾擊！

民進黨立法委員王定宇。（資料照）

2025/01/18 15:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦發言人陳斌華呼應藍委日前指控媒宣費集中少數特定媒體，推展費用來養網軍，將提案刪除預算一事，在記者會上質疑民進黨「花民眾的錢洗民眾的腦」上故伎重施、變本加厲。對此民進黨立委王定宇表示，中共的誇獎，不曉得會不會被藍白視為「豬隊友」？台灣本土政黨的辛苦，在於內外夾擊啊！

王定宇在臉書PO文表示，中共國台辦誇獎藍白砍台灣政府預算砍得極好，中國沒有民主制衡這些東西，中共誇獎藍白砍台灣政府預算，中共這是「三季蟲」在語冰嗎？中國國民黨和民眾黨亂砍預算，造成民怨沸騰，藍白自己都被台灣民意嚇到縮了，3千多案變成7百多案了，沒想到反而得到中共的讚揚，可見中國確實不懂台灣民心向背啊！

請繼續往下閱讀...

王定宇指出，中共誇獎藍白的論點，跟藍白自己的說法高度雷同，不曉得是紅藍白大中小三政黨的默契，或是上對下的嘉勉？藍白在國會惡搞，引起台灣民怨，藍白政黨支持度一路下滑之際，中共的誇獎，不曉得會不會被藍白視為「豬隊友」？

王定宇感嘆，台灣本土政黨的辛苦，在於內外夾擊啊！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法