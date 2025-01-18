被藍白刪1.48億預算 法務部：嚴重影響打詐、緝毒偵辦與矯正業務推動

法務部。（資料照）

2025/01/18 15:46

〔記者楊國文／台北報導〕今年度政府預算在藍白兩黨聯手主導下，擬通案刪減939億多元，已嚴重衝擊政府的施政，法務部今示警指出，立法院刪減高檢署和台北地檢署4800萬元預算，勢必嚴重影響打詐、緝毒、肅貪等案件偵辦，及科技設備監控執行等相關業務，另外，矯正署及所屬機關遭刪減1億元，將造成矯正機關相關業務難以推動，影響囚情，盼立院支持法務部預算。

立院昨審查今年度中央號政府總預算，表決通過藍白兩黨團提案，刪減939億7500萬元，創下史上新高，行政院認為已嚴重衝擊政府施政。

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法務部今天指出，立法院審查法務部主管的今年度預算案，其中，刪減高檢署及臺北地檢署共新台幣4800萬元，勢必嚴重影響檢察機關打詐、緝毒、肅貪等刑事案件的偵辦、及科技設備監控的執行等相關業務，更加惡化原本因新興科技犯罪偵辦不易及案件量負荷過重的偵辦處境，降低民眾深惡痛絕的打詐及緝毒案件的偵辦量能，嚴重影響民眾人身及財產安全。

另外，矯正署及其所屬機關遭刪減1億元預算，法務部表示，將造成矯正機關對於收容人的各項處遇、輔導、治療及協助等業務難以推動，不利於受刑人的再社會化，恐影響囚情安定。

法務部強調，嚴打黑金、槍、毒、詐騙等刑事案件，以保障民眾之安全與福祉，是法務部當前的重大政策，案件偵辦及執行等業務推展，均仰賴預算資源的挹注，敬請立法院能夠給予支持。

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