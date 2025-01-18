草屯鎮長補選投票 選票數最多投票所在這間廟

草屯鎮長補選全鎮有77個投票所，其中富寮里的明聖宮投票所選票為全鎮第一，共有1791張選票。（記者陳鳳麗攝）

2025/01/18 15:12

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮長補選今天投票，人口已躍升全縣最多的草屯鎮，選舉人數為81283票，而全鎮77個投開票所中，選票最多的不在人口第一多的山腳里，而是在富寮里的明聖宮辦公室，該投票所的選票多達1791張，比全鎮選票最少的北勢里龍泉宮的460張，足足多了1331票，在人口少的鄉鎮明聖宮投票所的選票就足以支撐鄉民代表候選人當選。

今天投票的草屯鎮長補選雖非全國唯一的選舉投票，但其他皆為村里和鄉民代表補選，草屯鎮長補選是今天規模最大，也最受關注的選舉。該場補選的藍綠候選人簡賜勝、蔡銘軒上午已分別投完票，蔡銘軒說，心情還是很緊張。

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此次草屯鎮長補選全鎮27里共有77個投票所，人口數全鎮最多的山腳里，因分出6個投票所，其中有5個在虎山國小，因此單一投票所的選票數，就被富寮里的明聖宮投票所追過，明聖宮投票所的選票數多達1791張。

富寮里上月人口數8846人，只比山腳里的9121人少了275人，是全鎮第二多，富寮里雖也有6個投票所，但位在富頂路上的明聖宮投票，因該區域是近幾年新建案最多的區域，人口增加很多，但並未再分出新的投票所，因此該所的選票數有1791張，成為全鎮最多的投票所。

明聖宮投票所到中午選票人數才有明顯增加，領票時需要排隊。（記者陳鳳麗攝）

草屯鎮長補選民進黨候選人蔡銘軒中午前已完成投票。（記者陳鳳麗攝）

國民黨候選人簡賜勝帶著媽媽和妻子一起投票。（簡賜勝競選總部提供）

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