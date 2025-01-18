藍白砍公共運輸預算 公共汽車客運公會：懇請考量人民行的需求

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會今天發聲，表示凍結公運預算茲事體大，懇請重新評估考量人民「行的需求」。圖為中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會網站首頁。（圖擷取自中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會網站）

2025/01/18 15:40

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民黨和民眾黨亂砍各項預算，中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會今天（18日）也發聲，表示凍結公運預算茲事體大，懇請重新評估考量人民「行的需求」。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會今天發表聲明，交通部自民國99年以來設立「公路公共運輸發展計畫」以來，挹注用於各項公路公共運輸軟硬體設備以及營運補貼等，期間各項政策及成果各界有目共睹，也創造民眾、客運業者及主管機關三贏局面，因而接續每年編列50億預算，持續提供各項精進服務。

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中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會所屬的公路汽車客運業與市區汽車客運業，在公共運輸轉型車輛汰舊換新、偏遠路線補貼、運票價價差補貼、軟硬體採購升級及相關學研基礎研究等，都曾受惠於此專案預算支助，才能有目前發展成果及規模。

全聯會表示，目前汽車客運業正面臨疫後復甦緩慢、駕駛缺員等外部環境等挑戰，所屬會員正與各界商討及合作如何度過這階段寒冬，仍急需公路公共運輸新舊資源持續挹注，能在寒冬過後進階邁向欣欣向榮的暖春。

全聯會表示，據悉目前正處新年度預算審查階段，公路公共運輸發展計畫相關經費據聞將凍結50%，對於仰賴現金流的汽車運輸業而言，將可能帶來營運危機。

全聯會表示，尊重民主憲政的指教與監督，也認同各界對於汽車客運業的鞭策，懇請委員能考量汽車客運業的營運難處及國人民行需求，重新評估本項提案，讓公路公共運輸發展能持續進行，也呼籲主管機關，後續審慎運用此項專案經費。

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