卓揆上任首訪金門談預算 強調「刪不能刪安全，減不能減尊嚴」

行政院長卓榮泰上任首訪金門時談及預算遭刪，他強調「刪不能刪安全，減不能減尊嚴。」（記者吳正庭攝）

2025/01/18 14:23

特別費沒有一毛錢放在首長自己口袋

〔記者吳正庭／金門報導〕行政院長卓榮泰上任後首訪金門，他今天視察海巡署駐金單位時，對於中央總預算案遭刪一事強調，「刪不能刪安全，減不能減尊嚴。」他也說，首長的特別費沒有一毛錢是放在首長自己口袋。

卓榮泰由海洋委員會主委管碧玲等人陪同，首先前往海洋委員會海巡署第12巡防區指揮部視察，除慰勉海巡弟兄，也聽取相關意見。由於立法院才通過預算通案刪減項目及比率，管碧玲趁勢強調，海巡今年除面對新的任務和舊有的挑戰，在預算的衝擊下，更要咬緊牙根，希望還有救濟的機會。

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專程返金列席的國民黨籍立委陳玉珍說，若和去年比較，整體預算比去年增加7％的。

卓榮泰說，金門具有重要戰略地位，不僅是民主極權區隔的第一線，也是位於印太戰略的第一線；與中國福建的廈門、同安僅一水之隔，時常應對中國的灰色地帶衝突，過去一年來，就遭受中國海警船侵擾多達54次，而海巡署也出動175次海巡艇進行必要防護。

卓榮泰說明海巡會為保護國家安全，編列426億餘元推動「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」多項造艦計畫；他說，不論是強化海巡裝備及專業人力訓練，或推動地方重要基礎建設等，都需要預算經費支持，一旦預算遭大幅刪減或凍結，將使相關計畫受到阻撓、無法推展。他也當著陳玉珍的面前說，「刪不能刪安全，減不能減尊嚴」，維護國家安全的預算不能毫無根據的刪除，不論是統刪或個案性刪減，都要顧慮國家整體安全。

他說，「減也不能減尊嚴」，首長的特別費遭刪減60%，其中包含行政院、法務部等11機關遭全數刪除。他強調，首長特別費絕不是「私房錢」，而是用作年節及特別勤務或表現的機構加菜金、慰問金等，是政府對於機關同仁及民眾的關懷與照顧，沒有任何一分錢會放入首長的口袋中。

行政院表示，立法院17日通過部分通刪的決議，雖已較先前提出大幅刪減及凍結的提案，進行微幅調整，但仍將造成政府施政窒礙難行，希望在野黨立委能夠傾聽民意，懸崖勒馬，為中華民國台灣和全體國人創造更多福利與安全。

行政院長卓榮泰（右二）視察海巡署駐金單位時，刻意穿上和海巡一樣的制服，他說，穿上這身驕傲的制服是他的榮幸。（記者吳正庭攝）

海洋委員會主委管碧玲（左二）強調，海巡今年除面對新的任務和舊有的挑戰，在預算的衝擊下，更要咬緊牙根。 （記者吳正庭攝）

國民黨籍立委陳玉珍（左二）強調，兩岸多溝通可減少誤解、促進和平，如能讓地方政府扮演交流角色，有助化解問題於無形。（記者吳正庭攝）

行政院卓榮泰（中）年前赴金門慰勉海巡署同仁辛勞，期勉肩負保障國疆安全與國家主權的責任，讓國家與國人過好年。（記者吳正庭攝）

行政院長卓榮泰（前排右七）由海洋委員會主委管碧玲（前排左五）等人陪同，前往海洋委員會海巡署第十二巡防區指揮部慰勉海巡弟兄。（記者吳正庭攝）

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