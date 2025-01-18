藍白聯手通案刪減939億餘元 蔡易餘批：史上最惡質在野黨

民進黨團書記長蔡易餘。（資料照）

2025/01/18 15:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會昨審查114年度中央政府總預算案，表決通過國民黨、民眾黨協商後的通案刪減原則，刪減939億7500萬元。對此民進黨立委蔡易餘表示，史上最惡質在野黨，大砍總預算！拖垮國家！

蔡易餘在臉書PO文表示，藍白兩黨惡意刪減凍結預算，意圖癱瘓政府運作。他們引述蔡英文2012年的財政檢討發言，卻完全脫離背景與目的，刻意混淆視聽，2012年，台灣經濟因馬英九推動證所稅等政策嚴重受損，GDP保1都成問題，國家財政分配也極不公平，蔡英文當時呼籲財政總檢討，是為了解決結構性問題。而經過改革，現在台灣總預算從當年的1.9兆元增加到3兆元，長照預算從50億元提升到800億元，少子化預算突破千億元，真正實現了公平正義。

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蔡易餘指出，然而國民黨與黃國昌、傅崐萁只引述蔡英文呼籲財政檢討的發言，卻完全無法符合檢討的目的，接連提出荒謬提案：凍結120個單位七成業務費，甚至將農業部業務費砍到只剩1元！等同只發薪水給公務員，卻不讓他們做事。這不是監督，而是癱瘓，直接損害全體國民的利益。

蔡易餘續指，今天藍白處理預算大砍一通，台灣人民都在看，文化工作者、中南部養豬協會、甚至成功企業人士都紛紛站出來，對藍白摧毀台灣進步的行為表達不滿。他們惡意刪減所需預算，徹底暴露出國民黨與民眾黨的真面目。

蔡易餘直言，特別是黃國昌的行為，挾怨報復、恩將仇報最為明顯。當年翁啟惠院長在中研院，馬英九不斷指示他要處理黃國昌，但翁啟惠拒絕，選擇保護黃國昌不受馬英九指使清算，如今卻遭到黃國昌報復，連中研院的研究工作也成為攻擊目標。這種忘恩負義的行徑，台灣人民都在看！

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