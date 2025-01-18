竹科爸媽卡車團「放送藍白超級爛」今開進市區號召參與罷免連署

竹科爸媽發起的卡車團「放送藍白超級爛」宣傳車今天開到東門城及國民黨市黨部，除述說藍委九大罪狀，也號召市民勇敢參與罷免連署。（網友提供）

2025/01/18 15:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕由竹科爸媽集資發起的「放送藍白超級爛」卡車宣傳行動，繼昨天開進竹科園區及關埔地區後，今天開進新竹市區東門圓環及巨城周邊道路，且繞行到國民黨市黨部前和火車站周邊道路，近4小時的市區宣傳活動吸引不少市民拍照及拍影片。

罷免立委鄭正鈐的公民團體「罷免鄭正鈐新竹公民運動」表示，今天繞行地點以市區為主，接下來還會開進香山區及北區，要號召市民參與罷免行動，下架惡搞台灣的藍白立委。

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罷鈐民團指出，從去年國會藍白立委推出違憲的擴權法案後，就展開罷免竹市立委鄭正鈐的連署行動，近期因藍白大刪中央預算及通過違憲的憲法訴訟法修正案和財劃法、選罷法，讓很多市民忍無可忍，這1週來參與連署的民眾增加不少。

隨著民進黨中央及竹市黨部宣佈全面設實體連署站後，讓公民團體信心大增，相信下週起會有更多市民站出來連署，因此卡車宣傳車「放送藍白超級爛」會持續放送到23日，號召市民一起參與罷免，實現公民權，下架惡搞的藍委，一起守護孩子挺台灣「Team Taiwan」。

今天卡車宣傳車行經路線包括市府前中正路及火車站前周邊道路和巨城購物中心中央路，同時也開進東門圓環迎曦城繞行及國民黨市黨部北大路等市區，且從上午8點半開始繞行，到中午過後結束，接下來不排除會繞行北區及香山區等地區。

竹科爸媽發起的卡車團「放送藍白超級爛」宣傳車今天開到東門城及國民黨市黨部，號召民眾參與罷免連署。（網友提供）

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