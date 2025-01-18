王鴻薇質疑「備戰」砍1億消防預算 消促會副理事長：是又怎樣？

藍營立委王鴻薇，針對消防員的頭盔防護裝備、戰術緊急傷患救護訓練，認為該預算是在為未來戰爭災害做準備、造成社會疑慮，因此提案減列預算1億元。（資料照）

2025/01/18 15:15

〔記者鄭景議／台北報導〕國民黨立委王鴻薇針對消防員的頭盔防護裝備、戰術緊急傷患救護訓練，認為該預算是在為未來戰爭災害做準備、造成社會疑慮，因此提案減列預算1億元，對此消防員工作權益促進會副理事長鄭少書表示，消防員未來要面對的可能是牽涉犯罪的複合式災害，且國家本就不可一日無國防，就算這項預算是在為戰爭做準備，那「是又怎樣？」

消防員的頭盔防護裝備、戰術緊急傷患救護訓練，總共2億5,638萬8,000元的預算，王鴻薇提案減列預算1億元，面對外界質疑他刪減消防員預算，她還在臉書上解釋，表示計畫內容，雖然名目辦理戰術緊急傷患照護訓練；補助地方消防局購置消防人員防護裝備、止血帶及輕量化折疊式擔架，但這是新增的計畫，非既有的救災。

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且救護訓練計畫內容還是機密，不是國防採購，更重要的是「黑熊學院、壯闊台灣」都在名單裡，但綠營側翼製造假消息指控她有砍這筆預算，完全無視正當預算審議程序，若是單純支持消防人員以及醫療照護，沒有人會擋。

對此消防員工作權益促進會副理事長鄭少書表示，首先他有看完王鴻薇在臉書的解釋，但他認為王鴻薇只是因為受到社會巨大反彈，「急了」，才在「把馮京當馬涼」，東牽西扯，她親手簽名的內政委員會提案表上，明明就是寫「是否為未來戰爭做準備，造成社會疑慮」才刪除，且自己本就在去年有參與這項計畫，並沒有看到外來的民間團體涉入。

鄭少書指出，消防員隨時可能要面對複合式災害，且將來這樣的機會只會增多，再者國家可以不打仗，但不能一日無國防，面對牽涉犯罪的複合式災害，本就是國際消防趨勢，台灣已經在面對複合式災害一塊，落後消防先進國家例如新加坡至少十年以上，現在絕不可以倒退。

鄭少書表示，這項預算除了購置防護裝備、頭盔、止血帶及輕量化折疊式擔架等，還包含訓練課程，預算被刪，還沒打仗消防員就先受影響，絕不可任意刪除。

同時他也呼籲政府，拿了錢就務必要好好採購，過去軍警防彈衣採購發生過醜聞，防彈衣甚至不如外面自己買的，連廠商都被收押，這些情況政府要痛定思痛，不能再發生。

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