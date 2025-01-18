陳玉珍砍公視預算引爆怒火 胡采蘋：應要罷免掉的人還是要罷免

胡采蘋今發文表示，她原本並不看好大罷免的行動，全面罷免必然輸多勝少，沒想到國會如此無下限，同時呼籲「應該要罷免掉的人，還是要罷免」。（圖擷自「Emmy追劇時間」臉書粉專）

2025/01/18 15:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部補助公視的23億預算，引發文化界人士怒火，對此財經網美胡采蘋今發文表示，驚訝於公視只拿23億能維持產製如此多節目、還有那麼多劇獲獎，「真的很有經濟效率」，她原本並不看好大罷免的行動，全面罷免必然輸多勝少，沒想到國會如此無下限，同時呼籲「應該要罷免掉的人，還是要罷免」。

胡采蘋今於「Emmy追劇時間」臉書粉專發文表示，其實看一下金鐘獎就知道，當影視圈都在迷信中國發大財、拋棄台灣投資中國結果什麼都做不出來的時候，公共電視意外的成為了還在投資台灣劇作的最大資方之一。滿驚訝只用23億可以拍這麼多戲，而她的同學徐蘊康，也製作一個很棒的金獎常客節目「藝術很有事」，公視節目部可說是成績斐然。

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現在Netflix的台劇可以做到單集破千萬這種製作預算，大預算能創造的視覺感受是完全不同等級，大劇雖然重要，但持續不斷的投資、持續的拍劇，維持一個數量上的投資，才是對本地人才培養有意義的承諾，他們以後才有實力去拍大劇。「公視拿23億就能維持那麼多節目生產，裡面還能有那麼多得獎劇，真的是很有經濟效率了。」

胡采蘋指出，這次國會刪預算幾乎是報復式且無邏輯的，數發部就算再怎麼被討厭，但是接下來低軌衛星必須廣設接收站，是當務之急。我們2025一開年就被切斷1條海底電纜，2年前馬祖兩條海纜全斷，通訊全無，形同孤島，低軌衛星網路的鋪設迫在眉睫，而報復式的預算刪除，將使台灣的國家安全陷入險境。

還有各種荒謬的刪除，中研院、外交部、國防部，你們怎麼能一次就做到罄竹難書？刪預算本來就是國會的權力，但是國會的表現令人失望至極，現任立委的水準可說是歷年最低，沒有知識涵養，對大眾生活一無所知，政治專業更是付之闕如，還會咒罵抗議的導演是惡僕欺主，令人忍無可忍。

胡采蘋坦言，她本來並不看好大罷免的行動，全面罷免必然輸多勝少，沒想到國會如此無下限，如此低劣，報復式的行動越來越沒有節制，憲法學者出身的立委主動癱瘓大法官會議，過往熱血倡言降低罷免門檻，現在完全跟過往理念相反，無恥至極，國會還群起發動戰狼式預算攻擊，根本就是惹怒全國民眾。

胡采蘋最後說，應該要罷免掉的人，還是要罷免的，今天週末，大家各自找連署攤，無恥的國會應該被藐視，下次永遠不要再選這些低劣的人。

許多網友看到PO文紛紛留言，有人說「公視真的很多好品質的節目，我人在國外，也常常在Youtube上看誰來晚餐，看有話好說。公視台語台之前辦的stand up comedy 比賽也滿好看的」、「罷起來～一群紅衛兵在癱瘓台灣」，台灣運動好事協會創辦人、電視劇《通靈少女》原型人物劉柏君（別名索非亞）也在PO文留言「《通靈少女》最初是公視學生劇展《神算》開始的學生作品，並在公視協助下才有HBO的國際合作，這過程給很多年輕人寶貴經驗。」

台灣運動好事協會創辦人、電視劇《通靈少女》原型人物劉柏君（別名索非亞）留言提及「《通靈少女》最初是公視學生劇展《神算》開始的學生作品，並在公視協助下才有HBO的國際合作，這過程給很多年輕人寶貴經驗」。（圖擷自臉書）

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