民眾黨戰2026北市議員 黃國昌：現任4席再加2

民眾黨代理主席黃國昌今（18）日表示，2026年台北市議員選舉，除了現任4席，至少要再加2席。（記者何玉華攝）

2025/01/18 14:19

〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨代理主席黃國昌今（18）日出席台北市議會民眾黨團跟台北市黨部舉辦的「眾情眾議市政展」，他在致詞時表示，黨團4名議員的表現，讓選民投下的一票CP值非常高，2026年除了4人能順利連任，黨團至少要再增加2人，陣容越來越完整。

民眾黨4名台北市議員陳宥丞、林珍羽、黃瀞瑩與張志豪，今天在市議會舉辦「眾情眾議市政展」，展現兩年的問政成果；代理主席黃國昌、立委黃珊珊等都到場。

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黃國昌致詞時表示，前台北市長柯文哲留給台北除了各項軟硬體建設，也帶著4個年輕人進入市議會，繼續秉持柯文哲的施政理念，在議會為市民發聲。他表示，看到4名議員的成果展，可以說選民投的一票，CP值非常高。除了2026年拚順利連任，也請市黨部主委張志豪要多費心，「下一次黨團不可以只有4人，最少要加2」，讓黨團陣容越來越完整。

台北市12個行政區，市議員有6個選區，張志豪表示，表示，2026年「1區1席、6席全壘打」。本屆高票落選的吳怡萱，也做好準備再戰中正萬華，吳怡萱說，她一直在蹲點，一直都有在準備投入下一屆的議員選舉。

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