徐巧芯台北市市場發韓國瑜春聯 強碰百公尺外罷免團體

徐巧芯（右2）今至吳興市場發韓國瑜春聯。（記者甘孟霖攝）

2025/01/18 14:36

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨立委徐巧芯今（18日）至台北市信義區吳興市場發放立法院長韓國瑜春聯，而約300公尺外的景勤一號公園，正巧就是罷免徐巧芯團體「剷除黑芯」的連署站，徐強調要散播歡樂，帶著仇恨的罷免團體就隨他們去。罷團則表示，非常歡迎徐巧芯來正面對話。

徐巧芯說，民進黨不理性發動大罷免是發動仇恨，而國民黨要散播歡樂散播愛，今天也有很多里長來現場相挺，代表基層對於罷免其實是不支持的，罷團指是自己組成小圈圈，用仇恨、奪權式的方式，造成地方困擾。

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她說，經過連署站發現沒什麼人，如果手上春聯有發剩會考慮也去連署站發給他們。

對於立院民進黨團總召柯建銘向全國工業總會請求支持罷免，徐巧芯則批評，柯三句不離罷免，大家都忍受很久了，拜託工商團體支持罷免也是非常荒謬的事情。

對於柯建銘希望民進黨公職服務處設立罷免連署站，徐巧芯則諷刺道，柯是黨主席嗎？她以為立院黨團總召是要跟立院配合，黨主席才會來接洽地方上的議員們；一旁的戴錫欽也說自己只管議會，黨部的事情要問國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹；徐說，立院總召指揮縣市議員，這件事情都弄不清楚，總召加油好嗎？

針對藍白刪減預算遭到批評，徐巧芯表示，擋人財路當然會讓人生氣，這次站出來很多都是既得利益者，終於讓大家看到真面目，她也都有在記載。她說，當然不是每個人都是這樣，也有些人是因為個人原因跟立場，可是有些人可以看出來，就是因為預算被砍，導致其拿不到政府的標案，因此就很生氣，所以政府大內宣預算應該要全數刪除。

她說明，國民黨此次鎖定第一個就是大內宣預算，今年增加幅度太高，應該刪除；第二就是針對沒有功能的部會，將業務費砍到1元，如數發部、NCC與陸委會；此外的其他部會，都可以正常運作，網路上有很多謠言，等表決的時候就知道。

她也提到，民進黨指稱國民黨因刪預算被批評，而緊急撤案，這部分完全是民進黨抹黑，國民黨並非撤案，而是在整合案子，很多委員都會對同個議題有提案，因此需要整合讓表決總數不要太高，無論如何表決日就會見真章，屆時所有謠言都會不攻自破。

「剷除黑芯」志工David說，罷團對於罷免連署書份數沒有特別預設，但一天收個八百、一千份沒有問題，不過不論現在收取幾份，都希望民眾可以踴躍出來簽署，今天也可以看到人潮相當熱絡，天氣也很晴朗，相信會越來越多人。

媒體詢問，徐巧芯在附近發春聯，會不會擔心未來在某些場合雙方正面迎戰？David說，日前臨時收到通知徐也在附近，今天現場都有作相關管控措施，有安排保全組志工，有問題會立刻做隔離，也針對志工作行前教育，希望不要發生任何衝突。

他說，非常歡迎徐巧芯來連署站這邊跟團體正面對話，他認為這非常好，團體也有針對與徐的對話做準備。他也提到，連署站沒有地方議員或服務處的人，不過柯建銘也提到黨公職服務處可以收連署書，如果民眾擔心個資有疑慮，不論給罷團或是議員辦公室，它們都非常歡迎。

徐巧芯（左3）今至吳興市場發韓國瑜春聯。（記者甘孟霖攝）

「剷除黑芯」團體於距離吳興市場約3百公尺處的景勤一號公園設連署站。（記者甘孟霖攝）

「剷除黑芯」團體於距離吳興市場約3百公尺處的景勤一號公園設連署站。（記者甘孟霖攝）

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