歲末關懷港澳境外生 陸委會盼一起在台灣實現夢想

陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔出席台大、淡大境外生春節活動，勉勵港澳及僑外生發揮棒球精神，團結合作、壯大台灣。（陸委會提供）

2025/01/18 14:09

〔記者方瑋立／台北報導〕春節將至，各大學陸續舉辦境外生團聚活動。陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔近日受邀出席國立台灣大學「春節祭祖大典暨境外生團聚活動」及淡江大學「境外生春節聯歡會」活動，並代表陸委會主委邱垂正，向港澳學生表達關懷，也介紹台港經濟文化合作策進會為港澳同學所提供的諮詢與服務，並表示會持續推出更多友善措施，舉辦更多活動，協助港澳同學能夠發揮所長，一起在台灣實現夢想。

蔡孟潔致詞表示，台灣的棒球國家隊在2024年世界12強賽中獲得冠軍，這是台灣的驕傲，也是對所有港澳生的一個激勵。他表示，同學們在台求學期間，不僅感受台灣這個熱愛棒球的社會氛圍，更應像團隊合作的棒球比賽一樣，凝聚力量，爭取更大的成就。

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蔡孟潔期許境外生同學們能在台灣學有所成、留台發展，貢獻專業，與台灣一起壯大，也要「make us stronger」。

策進會表示，政府近年已推出了「工作評點制」等多項友善政策，協助港澳生在台灣順利求學，留台發展。為使港澳生充分運用評點制留台工作，陸委會與策進會積極與各大學合作舉辦座談會，邀請內政部移民署和勞動部代表，一起向同學介紹最新政策，並解答同學們的問題。

策進會強調，新的一年將繼續協助港澳生在台就學、就業及生活，並規劃舉辦「港澳生畢業留台評點制講座」、「港澳學生留台就業創業座談會」等多元活動，助力港澳生順利留台發展實現，政府攬才、育才、留才的政策目標。

活動現場安排了迎春揮毫及同學精心準備的多項精彩表演，陸委會等機關也提供摸彩禮品。蔡孟潔在揮毫題寫春聯時寫下「安」字，期勉在台的港澳生都能安心學習、安心生活，未來也能在台安穩發展、安居樂業。

此外，僑務委員會參事張淑燕、海峽交流基金會文教處處長陳思豪等人也率員到場，現場氣氛溫馨熱絡。不僅為負笈來台的外地學子準備熱鬧的圍爐活動，並傳達各界暖烘烘的關懷與祝福。

陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔與台灣大學同學合照。（陸委會提供）

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