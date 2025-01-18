為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨圖卡出大包！ 專責各部門立院委員會都弄錯

    國民黨臉書粉專製作圖卡攻擊預算案，竟然將審核各部門預算的立院委員會弄錯，陸委會、海基會並非由外交及國防委員會負責，而是內政委員會。（圖擷自「中國國民黨 KMT」臉書）

    國民黨臉書粉專製作圖卡攻擊預算案，竟然將審核各部門預算的立院委員會弄錯，陸委會、海基會並非由外交及國防委員會負責，而是內政委員會。（圖擷自「中國國民黨 KMT」臉書）

    2025/01/18 14:16

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院近來審查中央政府總預算，遭藍白立委提案刪、凍多筆預算，引發朝野論戰，不過，國民黨臉書粉專在製作圖卡攻擊民進黨時，竟然將負責審核各部門預算的立院委員會弄錯，網友對此痛斥「連這都可以搞錯，難怪預算亂刪一通」。

    中國國民黨 KMT」臉書指出，國民黨在立院外交及國防委員會「為你守下19億2896萬2000元」，但圖卡和文內的陸委會、海基會，是由立院內政委員會審核預算，國民黨臉書卻列在外交及國防委員會之下。

    此外，國民黨臉書表示，在教育及文化委員會方面「為你守下15億9422萬1000元」，但下方的數位發展部、國家通訊傳播委員會（NCC），其實是由交通委員會審核預算。

    有網友見狀怒批「國民黨不要刪文喔，教文委員會沒有NCC跟數發部，連這都可以搞錯，難怪預算亂刪一通，NCC跟數發部在交通委員會，連基本常識都沒有欸。」

    國民黨臉書見狀連忙將該項標題改成「教育及文化委員會、交通委員會」並列，但查詢編輯紀錄仍可看到原本的文章，其他網友不禁砲轟國民黨若繼續這樣鬧，「小心激怒了人民，把國民黨也全刪了。」

    國民黨臉書原文將數發部、NCC列在教育及文化委員會下面，但兩者其實是由交通委員會審核預算。（圖擷自「中國國民黨 KMT」臉書）

    國民黨臉書原文將數發部、NCC列在教育及文化委員會下面，但兩者其實是由交通委員會審核預算。（圖擷自「中國國民黨 KMT」臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播