國民黨圖卡出大包！ 專責各部門立院委員會都弄錯

國民黨臉書粉專製作圖卡攻擊預算案，竟然將審核各部門預算的立院委員會弄錯，陸委會、海基會並非由外交及國防委員會負責，而是內政委員會。（圖擷自「中國國民黨 KMT」臉書）

2025/01/18 14:16

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院近來審查中央政府總預算，遭藍白立委提案刪、凍多筆預算，引發朝野論戰，不過，國民黨臉書粉專在製作圖卡攻擊民進黨時，竟然將負責審核各部門預算的立院委員會弄錯，網友對此痛斥「連這都可以搞錯，難怪預算亂刪一通」。

「中國國民黨 KMT」臉書指出，國民黨在立院外交及國防委員會「為你守下19億2896萬2000元」，但圖卡和文內的陸委會、海基會，是由立院內政委員會審核預算，國民黨臉書卻列在外交及國防委員會之下。

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此外，國民黨臉書表示，在教育及文化委員會方面「為你守下15億9422萬1000元」，但下方的數位發展部、國家通訊傳播委員會（NCC），其實是由交通委員會審核預算。

有網友見狀怒批「國民黨不要刪文喔，教文委員會沒有NCC跟數發部，連這都可以搞錯，難怪預算亂刪一通，NCC跟數發部在交通委員會，連基本常識都沒有欸。」

國民黨臉書見狀連忙將該項標題改成「教育及文化委員會、交通委員會」並列，但查詢編輯紀錄仍可看到原本的文章，其他網友不禁砲轟國民黨若繼續這樣鬧，「小心激怒了人民，把國民黨也全刪了。」

國民黨臉書原文將數發部、NCC列在教育及文化委員會下面，但兩者其實是由交通委員會審核預算。（圖擷自「中國國民黨 KMT」臉書）

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