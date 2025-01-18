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    大罷免潮再起 尹立提醒一階連署2月「這3天」送件

    尹立提醒一階連署請於2月3日至5日送件。（圖擷自尹立臉書）

    尹立提醒一階連署請於2月3日至5日送件。（圖擷自尹立臉書）

    2025/01/18 12:51

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕全台各縣市公民團體正發起一波波連署罷免國民黨立委行動，即將出現遍地開花的大罷免時代；「罷免老兵」前高市文化局長尹立彙整當初罷韓成功經驗，提供罷免團體參考，並提醒一階連署請於2月3日至5日送件。

    尹立指出，罷免包含提議、連署、投票三大階段，現在最重要的是完成第一階段連署，請在年後上班日，2月3日至5日，將提議連署書「送進」中選會，因為2月中旬惡修選罷法實施，若不在這時間點整理好送進去，未來若適用新法，二階將需要附身份證影本，大大提高罷免難度。

    尹立提醒，為確保格式正確，務必在中選會下載提議連署表格，並主動跟中選會電話聯繫，一一確認，查詢各選區內「各里」編號、確認連署書格式、造冊封面與封底、造冊編號與規範、明確造冊每本要多少張等，若格式若不正確可能被退件，浪費時間人力與打擊信心。

    尹立強調，請提高連署量1.5%～2%，以大家最關心的台北第七選區為例，一階需要2500份，為了保險起見，至少需送5千份（2%）；二階要連署要2萬5千份，為了保險起見，要送3萬5千份（14%），因為是實體連署，這時需要所有友軍加入，商家、服務處等，也需要大量志工整理資料。

    他說，要留意的是，一階名單二階不能重複，提議連署多一點OK，但送出前要算一下，要請簽過一階提案書的伙伴，再簽一次二階的連署書，畢竟不知道到時候送出去的是那些人簽的，「最後，團結一致、步調一致，堅定目標，必定成功！」

    有罷免經驗的志工Kevin，也彙整「詢問中選會以下事項」、「物品準備」、「篩選」、「造冊」等各階段應注意事項，詳細內容可參閱尹立臉書。

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