面對大罷免 黃健庭嗆：最後看誰多幾席誰少幾席、走著瞧

面對立委大罷免的到來，國民黨祕書長黃健庭昨日在該黨網路節目「鄉民呷飽未」上撂話，罷免到最後看誰多幾席、誰少幾席「走著瞧」。（資料照）

2025/01/18 12:47

〔記者施曉光／台北報導〕面對立委大罷免的到來，國民黨祕書長黃健庭昨日在該黨網路節目「鄉民呷飽未」上撂話，罷免到最後看誰多幾席、誰少幾席「走著瞧」，並強調未來的每一場選戰，國民黨都要認真面對，把位子搶回來，他懷疑民進黨搞罷免，目的就是要讓立委無法專心在立法院開會，最後再奪回立法院席次。

黃健庭說，賴清德總統最近還在說團結，但他聽得很噁心，其實能不能團結，就在於賴清德，但賴清德今天一下這樣講，一下又要用最大民意來解決問題，完全言行不一致，「到今天，賴清德有沒有拜訪過在野黨？在立法院有一點點要尊重國會多數的的態度嗎？嘴巴講團結，但實際上完全背道而馳。」

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黃健庭指出，如果這樣弄下去，先是連署，最後投票，如果罷免投票時間落在今年8、9月間，投完票後又真的有人被罷免掉，今年底將補選投票，接著就是2026地方九合一選舉，這個國家整天在選舉，搞得一事無成，「我懷疑民進黨希望把國家弄成這樣，讓立委無法專心在立法院開會，最後奪回立法院席次，這是民進黨有計劃性在做的事。」

黃健庭表示，國民黨不希望走這條路，但若被逼走上這條路，就只能正面迎戰，「最後看誰多幾席、誰少幾席」，「走著瞧嘛！還很難講。」「我們怎麼可能坐以待斃，站著讓你挨打，我們一定有我們的反擊！」現在已經有很多國民黨的支持者、中間選民，對於民進黨惡搞罷免，情緒高漲，這些人需要找到出口，並自發性地開始連署罷免綠委。

他還說，多年來民進黨用政府資源豢養媒體，養網軍側翼，讓國民黨吃了很多虧，民進黨還沒收國民黨的黨產，這完全是不對等作戰，但他相信物極必反，人民會看清楚，對於未來的每一場選戰，國民黨會認真面對，把位子真正搶回來，一步步打贏，才有可能重新拿回執政權。

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