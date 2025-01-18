總預算攻防批政府無能 黃健庭：刪3點幾趴就哇哇叫

國民黨秘書長黃健庭。（資料照）

2025/01/18 12:30

〔記者施曉光／台北報導〕立法院朝野近日攻防中央政府總預算案，國民黨團宣布將統刪明年度預算3.47%，總計1100多億元，國民黨秘書長黃健庭昨日接受該黨網路節目「鄉民呷飽未」訪問時指出，如果按照黨團規劃，「只刪3點幾趴的預算，才1000多億，這樣子就讓他們（賴政府）大驚小怪，蔡英文不是說過嘛，她當過行政首長，刪個10趴不會有問題啊！沒什麼感覺啊！要真的有感覺是（刪）到20趴，今天刪個3點幾趴就在哇哇叫，這是無能的政府！」

黃健庭還說，刪減1000、2000億，政府還有2兆8000或9000億，以前政府預算只有2兆，都可以做得好好的，現在還有2兆8000或9000億，政府就要停擺了、什麼事都做不了，原本民眾該有的福利都沒有了，「這不是說謊是什麼？」他強調，很多的錢真的被政府亂花掉，如果在野黨立委還不能好好嚴格審查，「那是我們失職」。

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黃健庭指出，民進黨面對在野黨質疑，一貫作法就是發動側翼，現在還由行政院長卓榮泰親自出馬，率領各部會首長「公然說謊」，他並舉數發部預算為例，質疑數發部宣稱說要打詐，但詐騙在去年已經成為台灣成長最快速的產業，台灣人被詐騙報案統計金額超過1000億，黑數一定更多，數發部出國考察回來的報告「可能就是複製貼上」，還看到一堆「清潔工」可能都是網軍，這樣的部會不能檢討？「刪你一些，凍你一些，我覺得都很客氣了！」

黃健庭表示，審查預算就是給民意代表一個檢討部會業務或過去成效的重要機會，尤其現在的立法院，國會改革通過的聽證權、調查權都已經被沒收，現在的立法院就剩下質詢權，除了審查預算時可以讓立委嚴肅的實質檢討一下，立委還能如何幫民眾把關？我們的國會只能就預算提案刪減，再讓部會來溝通說明，最後若有共識，就可以通過刪除或凍結預算。

他批評，民進黨一方面由卓揆帶領部會首長召開記者會，另一方面由立院黨團總召柯建銘阻擋在野黨審查預算，完全不跟在野溝通，只有兩套作法，這邊在罵，另一邊又在阻擋，許多部會一大堆費用拿來養媒體、網軍，還養「黑熊學院」，難道政府預算都沒有檢討空間？

黃健庭並痛批民進黨，不只總預算案，憲訴法等三大法案還要提暫時處分、釋憲，甚至還要搞大罷免，背後其實就是一件事情，「少數不願意服從多數」，「不甘心不能像過去一樣在立法院為所欲為」，要窮盡各種手段跟在野黨鬥到底，為的就是搶回在立法院多數，享受權力的傲慢。

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