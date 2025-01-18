陳玉珍惡砍文化預算 吳思瑤：沒了公視好看央視才是目的

民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/01/18 14:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除公視編列對公視基金會捐助經費23億預算案，引發文化界怒火。對此民進黨立委吳思瑤表示，從來不關心文化的陳玉珍可以一人主導惡砍文化預算？這就是大問題！

吳思瑤在臉書PO文表示，教育文化委員會認真專業審查完畢的預算案，並沒有大幅刪減或凍結預算。但全部被推翻、完全不算數，最後立院處理的議案，就是文化外行的陳玉珍的惡質提案；近幾年民進黨執政全力提升文化預算，打造以台灣文化內涵為基底的國家品牌，「台流」好不容易成氣候，就要被滅流。台灣藝術家、創作人好不容易站上世界舞台，就要被阻礙發展，截斷活水。

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吳思瑤指出，透過陳玉珍，消滅台灣的文化認同，是最廉價最不費成本的作為，「沒了公視，好看央視」，這恐怕就是陳玉珍的真正目的？吳思瑤長期與文化界合作，最了解文化人的擇善固執，義無反顧。

吳思瑤直言，誰都可以惹，但惹上文化人，藍白一定吃不完兜著走，附帶一提，文化界大串連，中時、聯合今天依舊隻字未提，藍白才會這麼有恃無恐，不靠藍媒靠自己，搶救文化，大家擴散出去！

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