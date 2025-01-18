提案凍刪文化幣1200萬預算 魯明哲挨批荒腔走板「勿當現代秦始皇」

桃園市議員彭俊豪向魯明哲呼籲，撤回凍刪文化幣1200萬預算提案。 （取自桃園市議員彭俊豪臉書）

2025/01/18 12:03

〔記者黃政嘉／桃園報導〕國民黨立委魯明哲近日提案，將文化部文化禮金（文化幣）相關預算刪除200萬元、凍結1000萬元，對此，桃園市議員彭俊豪向魯明哲呼籲，撤回凍刪文化幣1200萬預算提案，「勿當現代秦始皇」；桃園市議員魏筠也說，魯明哲再這樣遵從傅崐萁意思，就不要怪人民不給面子。此外，有楊梅獨立書店也直言立委如此荒腔走板，如文化倒退之舉。

彭俊豪在臉書發文指出，魯明哲稱文化幣無助於對我國青年推展藝文活動，且消費情況多集中於書店及出版業為由，提案刪除200萬預算，並凍結1000萬。「但提昇台灣藝文產品的消費當然也包含書籍，這正是發放文化幣的初衷，更是為言論、講學、著作、出版的自由培育適合的環境。」

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彭俊豪提及，「隨著科技的進步，各式網路的影音平台如雨後春筍般的興起，對出版業造成的影響也最大」，「文化幣即便有集中書店及出版業的狀況那又如何，這難道不是一件好事嗎？還是魯明哲委員急著搭上藍白刪預算的風潮，現在將腦筋放在打壓台灣出版業的發展上想透過刪除文化幣的預算，減少民眾購買書籍的意願，學秦始皇焚書坑儒，殘害台灣文化發展的自由，傷害我們文化的自主意識！」

市議員魏筠回應，「真的太扯了，自己不看書，也不准政府支持出版業者嗎？」魯明哲再這樣遵從傅崐萁意思，就不要怪人民不給面子。

楊梅獨立書店「逢道二手書店」創辦人葉雨南則表示，開書店後，發現書是初衷的任意門，任何情緒湧現時，書都可以帶各種人通往任何想像空間；對於立委魯明哲提出文化幣刪減預算和凍結預算一事，訝異在如今的文明國家和社會竟會出現這樣的荒腔走板一事，更警醒文化意義的認知，原來還是有倒退之舉。他認為，文化幣也是自由的一種展現，讓現代過度使用科技的年輕學子，多了一個在書店消費的契機，又可以讓科技時代的書店增加書的流通機率，而平常沒有接觸書籍習慣的學子，更可以因為這樣的因緣，接觸到更純樸的思想。

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