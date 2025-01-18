蔡壁如最後一刻參選民眾黨主席 黃國昌：良性競爭讓黨變更好

民眾黨代理主席黃國昌對蔡壁如參選黨主席表示，良性競爭，讓民眾黨變得更好。（記者翁聿煌攝）

2025/01/18 11:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕民眾黨代理主席黃國昌今（18日）被問到，怎麼看前立委蔡壁如在最後一刻參選黨主席，黃國昌表示，民眾黨在柯文哲前主席帶領下，黨內人才濟濟，任何有資格的黨員都有資格參與登記，透過良性競爭彼此砥礪，讓民眾黨變得更好，是所有支持者和黨員共同的期望。

黃國昌與黨秘書長周榆修今在新北市服務處發放柯文哲的春聯、紅包袋及發財金，預祝支持者新春佳節「蛇麼都順心」，黃國昌並與周榆修一起現場揮毫，黃國昌寫的是「天下為公」，周榆修寫的是「民眾做主」。

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黃國昌也被問到未來帶領民眾黨有何規劃，是否會延續柯文哲路線，黃國昌表示，從過去到現在，有非常多的外在力量，對民眾黨見縫插針，在每個重要時刻，相信全黨支持者看到的是全黨一心，堅守崗位，不辜負民眾對黨的期待，在這條道路上為台灣的第三勢力打開更大的空間，延續柯文哲的理念，這也是民眾黨最大的共識。

法務部在16日執行死刑，許多網友要主張廢死的台北市議員苗博雅「踹共」，苗博雅晚上則在臉書點名黃國昌是司法認證的廢死政治人物，黃國昌回應，死刑是非常嚴肅的問題，政治人物拿死刑來進行政治操作及政治攻擊，將會遭到反噬，苗博雅就是一個最典型的例子，他認為苗雅博最近的言行，讓很多台灣人非常失望。

對於民進黨立委林俊憲批評，民眾黨在總預算案表決前幾分鐘，又端出沒人看過的「最高機密版的通案刪減」，黃國昌指林俊憲作為總統賴清德的嫡系弟子，不要「內行人講外行話」。

黃國昌說，民眾黨的通刪項目早就提出提案，希望在協商讓行政部門說出他們的意見和看法，沒想到朝野協商時，民進黨總召柯建銘全場謾罵、言不及義好幾個小時。兩次協商因為柯建銘的杯葛無疾而終後，民眾黨仍保持善意、敞開大門，跟所有願意前來表達意見的行政部門進行雙向溝通，並且調整通刪方案，他奉勸民進黨立委不要利用資訊落差，欺騙社會大眾，製造社會對立和衝突，這不是執政黨該做的事情。

黃國昌說，如果賴清德和行政院長卓榮泰，有兩兆8、9千億元的預算，他們仍沒辦法做事，那就乾脆告訴台灣人，民進黨無法做事，那就下台換人做。

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