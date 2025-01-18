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    國民黨提案全刪媒宣費若通過 管碧玲：台灣新聞自由史上最黑暗

    國民黨提案全刪媒宣費若通過，管碧玲指不僅海洋的聲音沒有出口，更是台灣新聞自由發展史上最黑暗的一頁。（圖擷取自管碧玲臉書粉專）

    國民黨提案全刪媒宣費若通過，管碧玲指不僅海洋的聲音沒有出口，更是台灣新聞自由發展史上最黑暗的一頁。（圖擷取自管碧玲臉書粉專）

    2025/01/18 11:15

    〔記者洪定宏／高雄報導〕國民黨、民眾黨亂刪總預算引發眾怒，國民黨更提案全刪媒體宣傳費，將只剩海巡署及警政署的媒宣費。海委會主委管碧玲今天發出千字文強調，國民黨提案如果通過，「將成為台灣新聞自由發展史上，最黑暗的一頁」，「國會封存的，將是台灣的新聞自由」。

    管碧玲表示，立法院昨日的表決令人震撼，海委會的媒體宣導經費被全部刪除，下週一（20日）將要表決國民黨提案，她眼前浮現的是受傷的鯨豚、死亡的海龜，「這些海洋的傷痕，呼喊的聲音將更微弱！如果通過，海洋的聲音沒有出口，將被封存！」

    管碧玲強調，目前所知的訊息是，國民黨的提案，將留下海巡署、警政署的媒宣經費，其餘整個政府的媒宣經費都全數刪除，「如果表決通過，國會封存的，將是台灣的新聞自由！」

    管碧玲指出，媒宣全刪，像一條鞭子抽在台灣媒體產業的肉身，讓他們皮綻肉開，告訴他們：「不可能給你錢，讓你天天在罵我！」這正是媒宣經費全刪背後的氛圍。媒體應該呈現多元的聲音，如果媒體只是一面倒，民主也緣木求魚。但是，台灣的媒體沒有一面倒！

    管碧玲指出，台灣媒體自由度的表現，在全球的評比，名列前茅，國民黨提案將媒宣經費全刪，無疑是讓台灣媒體產業，喪失維生的基本營養，產業的生機被嚴重打擊，「這個報復與懲罰，重擊在全球表現優良的台灣媒體產業」，國民黨提案如果通過，「將成為台灣新聞自由發展史上，最黑暗的一頁！」

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