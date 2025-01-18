川普改國會山莊內就職 台灣慶賀團參與方式尚不明

美國總統當選人川普今天說，極地寒流可能影響20日的就職典禮，典禮將改到國會山莊的圓形大廳舉辦。該地點最多僅能容納2000人，台灣的慶賀團將用何種方式參與典禮，目前仍不明朗。（美聯社）

2025/01/18 11:38

〔中央社〕美國總統當選人川普今天說，極地寒流可能影響20日的就職典禮，典禮將改到國會山莊的圓形大廳舉辦。該地點最多僅能容納2000人，台灣的慶賀團將用何種方式參與典禮，目前仍不明朗。

川普（Donald Trump）稍早在社群媒體「真實社群」（Truth Social）宣布，他已下令就職典禮改到國會山莊的圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行。

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主辦單位「國會正副總統就職典禮聯合委員會」之後說，將配合辦理，並說，多數取得入場券的人都沒辦法親自出席。也有國會議員呼籲民眾取消到華府的行程。

台灣由立法院長韓國瑜帶領的跨黨派立委慶賀團預計在台北時間18日下午出發。因就職典禮改為室內，慶賀團能以何種方式參與，目前仍不明朗。

「國會正副總統就職典禮聯合委員會」去年5月即決定，依循數十年來的傳統，在國會山莊西側露台舉辦就職典禮。國會山莊西側草坪及國家廣場（National Mall）預計湧入約25萬民眾及數萬名維安及工作人員。

美聯社報導，美國國家氣象局（National Weather Service）預測，當天美東時間中午的氣溫約零下6度。這將是僅次於前總統雷根（Ronald Reagan）於1985年連任就職典禮遭遇零下14度以來的次低溫總統就職日。

國會山莊圓形大廳的空間有限，美國政治新聞網站Politico報導，只多只能容納約2000人。川普說，20日也將開放位於華府中心的第一資本體育場（Capital One Arena）供民眾觀看直播，他在就職後也將到現場加入。

川普宣布後，國會山莊西側廣場已有工作人員開始拆除圍籬，搬離草坪上擺滿的座椅，主辦單位也停止發放媒體採訪證。

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