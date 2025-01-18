黃國昌刪「國土管理業務」41億元 租金補貼、汐止社宅遭殃

民眾黨團總召黃國昌簽署的提案，指立法院延後「國土計畫」上路，要刪減內政部國土管理署414億的「國土管理業務」41億元。（台北市議員何孟樺提供）

2025/01/18 10:36

〔記者何玉華／台北報導〕立法院院會17日下午開始處理中央總預算通案刪減，國民黨團、民眾黨團聯手刪除939億元7500萬元，創刪減史上新高，民進黨台北市議員何孟樺今（18）指出，民眾黨代理主席黃國昌帶領刪減、凍結內政部「國土管理業務」41億元，其中有大筆的社宅、租金補貼經費，還有他之前選區汐止的重要建設「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興辦計畫」1億元。

何孟樺指出，在民眾黨團總召黃國昌簽署的提案中，指立法院延後「國土計畫」上路，要減列並凍結內政部國土管理署414億的「國土管理業務」41億元，質疑黃國昌跟民眾黨黨團根本沒有在細讀預算書。

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何孟樺表示，預算書清楚寫著，414億「國土管理業務」與國土計畫直接相關的預算只有國土計畫組的301萬業務費，最主要的預算是對住宅基金的400億補貼，用來辦理社會住宅、租金補貼等工作。民眾黨要刪除的「國土管理業務」計畫，不只有大筆的社宅、租金補貼經費，還有黃國昌之前選區汐止的重要建設「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興辦計畫」1億元。

何孟樺認為，如果黃國昌與民眾黨團真的希望《國土計畫法》可以好好推行，應該是要支持相關預算，而不是刪減相關預算；就算因為立法院不同意《國土計畫法》如期上路而想要修理內政部，也應該是刪減國土計畫法相關的預算，是「國土永續發展基金」、「區域及都市規劃業務」下相關的國土計畫支出，而不是青年大眾需要的社宅與租金補貼。

民進黨議員何孟樺表示，414億「國土管理業務」與國土計畫直接相關的預算只有國土計畫組的301萬業務費，最主要的預算是對住宅基金的400億補貼，用來辦理社會住宅、租金補貼等工作。（台北市議員何孟樺提供）

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