黃國昌大刪預算 林智群曝提案單「他只差沒講朕累了，跪安吧！」

民眾黨代理主席黃國昌。（資料照）

2025/01/18 12:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院近期審查中央政府總預算，朝野立委不斷論戰，對此律師林智群表示，黃國昌最近幾天才匆匆忙忙提出幾千份提案單，說這個要刪，那個要刪，理由還很瞎，只差沒講，好了，朕累了，跪安吧！

林智群在臉書PO文表示，黃國昌跟他的民眾黨過去三個月都在搞違憲法案、挺貪污阿北，沒空審114年（喔是今年啊！）預算，都114年1月了，快過年了，最近幾天才匆匆忙忙提出幾千份提案單，說這個要刪，那個要刪，理由還很瞎，想當然爾，幾千份提案單，不可能在短期間內討論完畢，還因為刪減理由很瞎、刪減幅度大，被大家靠北到翻車翻到太平洋，不得不唾面自乾做調整，然後我們就看到這個簡單粗暴的版本。

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林智群指出，最後一頁第13項，黃國昌根本不管你有沒有浮編，全部預算就是要刪3%！至於那個3%是怎麼來的？也沒看到有任何說明，好像刪3%就是宇宙真理一樣，不用證明，前面12個項目大部分都是統刪，一刀切，也不管你每個機關情況如何不一樣。

旅費部分，為什麼中國旅費統刪80%、外國旅費刪60%、國內旅費刪20%？完全沒說明理由。為什麼公務員出差頻率要縮減？為什麼出差頻率或費用會因為地區而有所不同？完全沒說明理由；水電費為什麼要統刪10%？現在夏天比較不需要用到冷氣嗎？公務機關電子產品使用情況會下降10%嗎？完全沒說明理由。

林智群續指，房舍、車輛維護費為什麼應該刪5%？修繕工程業界、修車業者同意打95折給公務機關了嗎？車子沒保養出車禍，算誰的？委辦費用（委外費用）為什麼要刪10%？法院卷宗委外掃描，今年的案件數量有少10%嗎？你砍了地方法院委外費用10%，院長要煩惱死了；一般事務費（影印費等）刪10%，以後兩頁內容可能要印在一張a4上了，老公務員眼睛多擔待了，法院院長最煩惱的就是郵資，開庭通知沒錢寄給當事人，該怎麼辦？媒體業務宣傳費，統刪60%，以後小孩打疫苗、非洲豬瘟防治、防詐騙、叫大家如何申請租金補貼、育兒津貼、長照補助，大家要自己google了，老人家只看電視聽廣播，他們完全不會知道這些事情；設備投資砍6%，印表機、電腦壞掉就忍耐一下吧！電腦防毒軟體先不更新，再撐幾年吧。

林智群直言，每個項目最後都有一句話，就是某些機關可以不砍這些項目，但要自己找其他項目來砍。意思就是我也不知道你們預算有沒有浮編，反正就是要砍到我黃國昌講的趴數（KPI），你們自己看著辦！黃國昌只差沒講：「好了，朕累了，跪安吧！」

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