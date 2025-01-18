藍委提案凍結1億醫療整備計畫預算 林靜儀：台灣醫療韌性不能打折！

衛福部次長林靜儀。（資料照）

2025/01/18 10:49

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白近期聯手大砍預算，引發全國民眾憤怒，其中國家醫療整備計畫2億5000多萬元預算被提議凍結1億，對此衛福部次長林靜儀表示，韌性國家醫療整備計畫凍結一半預算，影響太大了，台灣的醫療韌性不能打折！

林靜儀在臉書PO文表示，拜託委員手下留情，韌性國家醫療整備計畫凍結一半預算，影響太大了！台灣面對各種天災，加上極端氣候及意外事件等，需要複合式災難的醫療韌性，這個計畫協助全台縣市政府提升緊急急救站及擴充臨時醫療收治場所，另外包括加強醫事人員災難進階現場照護能力、推廣全民急救訓練課程（Stop bleeding & CPR+AED）；另外要完成關鍵基礎設施醫院維生系統韌性盤點及整備作業，包含電力、水與醫用氣體。

請繼續往下閱讀...

林靜儀指出，韌性國家醫療整備計畫是從救災與緊急醫療的設備和藥品衛材、外傷人力專業提升訓練；凍結一半要怎麼完成800名創傷醫師的加強訓練、1萬名醫事人員、1萬名民眾的急救訓練及52個重度級急救責任醫院韌性整備還有重大災難所需設備購置與整備！

林靜儀直言， 哪一個訓練單位可以接受我們委託訓練然後說「我只能給你一半的錢，剩下一半要等委員會解凍才可能給」？我們擔心的是訓練太慢，設備不夠好！台灣的醫療韌性不能打折！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法