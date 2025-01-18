美將封殺Tiktok 李忠憲：台灣也應禁止中國數位滲透工具

短影音平台「TikTok」（國際版抖音）將於本月19日前被美國禁止，成大教授李忠憲對此發文指出，抖音TikTok比過去服貿要開放的電信服務還要更加可怕，並指美國禁止抖音TikTok，是因國家安全還是比言論自由重要許多，他也主張台灣應該順勢禁止抖音TikTok。（資料照，路透）

2025/01/18 11:41

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕短影音平台「TikTok」（國際版抖音）將於本月19日前被美國禁止，成大教授李忠憲對此發文分享「台灣訊息戰爭的危機與因應」，文中提及抖音TikTok比過去服貿要開放的電信服務還要更加可怕，並指美國禁止抖音TikTok，是因國家安全還是比言論自由重要許多，他也主張台灣應該順勢禁止抖音TikTok，並提醒「中國長期以來的滲透戰略，抖音TikTok成為其數位戰場的重要工具，不僅對年輕世代的教育產生影響，更成為散播不實訊息、削弱民主根基的媒介」，希望「不能再因猶豫與妥協而讓敵人有可趁之機」。

李忠憲在臉書發文指出，美國憲法法庭禁了抖音TikTok，他表示一兩年前他發文說趁來得及的時候，處理抖音吧，台灣雖然是面對中國野心稱霸世界、被中國併吞的最前線，但台灣一直躲在後面，靠美國保護。對此他提出「現在是否也要靠美國政府不允許台灣變成香港才能得救？台灣人自己可不可以振作一點？」

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李忠憲認為，柯文哲台灣民眾黨能夠拿到那麼多選票，跟抖音TikTok滲透台灣有很大的關係。他表示過去有提出幾個問題，包含「中國是否要併吞台灣？跟紫光和華為一樣，抖音TikTok背後是不是中國共產黨？抖音TikTok是不是嚴重影響到下一代的教育？抖音TikTok是不是散布太多不利於台灣民主發展的謠言？在台灣的訊息戰爭當中，抖音TikTok是不是敵人的工具？」

李忠憲指出，當初反對服貿的時候，為什麼那麼多電機資訊領域的教授要出來連署反對開放電信、資料庫的服務？其中甚至還有深藍背景的教授！正是因為「抖音TikTok比當時要開放的電信服務還要更加可怕！」

李忠憲說，由於美國憲法法院禁止了TikTok，有些美國的年輕人轉到小紅書，他表示「這是必然的現象，訊息戰爭是場戰爭，在敵人還沒有被消滅之前，當然會轉移戰場」。

李忠憲表示，美國禁止抖音TikTok，國家安全到頭來還是比言論自由要重要許多，台灣應該順勢也要禁止抖音TikTok，不管是政策或技術上，跟反服貿電信一樣！

李忠憲強調，訊息戰爭的核心是國家安全，而非僅僅是言論自由的討論。台灣面對中國長期以來的滲透戰略，抖音TikTok成為其數位戰場的重要工具，不僅對年輕世代的教育產生影響，更成為散播不實訊息、削弱民主根基的媒介。他在文末也呼籲「國家安全的防線需要每一個領域的共同努力，不能再因猶豫與妥協而讓敵人有可趁之機」。

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