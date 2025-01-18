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    批藍白演戲、假裝開會 沈伯洋：最後十秒才拿出要表決的版本

    立院朝野黨團近日協商今年度總預算案，藍白立委提案刪、凍多筆預算，引發外界高度關注。（資料照）

    立院朝野黨團近日協商今年度總預算案，藍白立委提案刪、凍多筆預算，引發外界高度關注。（資料照）

    2025/01/18 09:32

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院近期審查中央政府總預算，藍白立委提案刪、凍多筆預算，民進黨立委沈伯洋指出，先前藍白就曾在表決前才突然拿出一個全新法案就表決通過，沒想到這次連審預算又故技重施，他怒嗆藍白只是假裝在立法院開會，昨天甚至有最後10秒才拿出要表決的版本，對此他也直言「人民要這樣的立法院幹嘛？」

    立法院17日審查今年度中央政府總預算案，表決通過藍白通案提案，刪減939億7500萬元，創下史上新高。沈伯洋昨深夜在臉書發文質疑「藍白只是假裝在立法院開會」，他表示過去藍白就曾在表決前突然把前面的案子全部推翻，提出一個全新法案，然後就表決通過。所以前面委員會有討論什麼，根本完全失去意義。對此他也形容這是藍白的手法「最高機密版」。

    沈伯洋指出，「你可能以為這就很扯了，結果，連審預算，也可以『最高機密』」，並指「我們在各個委員會，審了幾千案的預算，來來回回討論，最後決定，除了幾百個比較無法達成共識的案子（比如潛艦）外，其他就差不多了。沒想到，藍白都是在演戲而已」。

    沈伯洋表示，剩三天立法院就要休會了，原本只剩一些案子還沒有共識，持續協商中，藍白就突然提了將近三千提案，內容有多離譜，大家這幾天都看到了。

    沈伯洋說，這三千多案也是「最高機密版」。前面討論和協商的都不算數，藍白最後要表決時，瞬間提出將近三千個提案，直接翻盤。前面跟你在那邊審預算，都是演戲而已。

    沈伯洋也質疑，現在民眾憤怒了，藍白馬上開始撤案，說那是為了跟行政機關協商的手段而已。對此他也諷刺「笑死人，三天三千案，行政機關協商？騙三歲小孩啊」。

    沈伯洋也形容，「這不叫國會空轉，這叫做國會原地打轉」，並質疑「一群藍白坐在那邊，一點意義都沒有，根本就是中共人民大會」、「沒人知道藍白要幹麻。昨天甚至有最後十秒才拿出要表決的版本」，對此他也無奈表示「人民要這樣的立法院幹嘛？」

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