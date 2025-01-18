藍白刪潛艦預算 周軒：解凍條件等同潛艦國造被送入安寧病房

政治工作者周軒指出，藍白合力刪減潛艦預算，解凍的條件還被列為最高機密，不過有媒體消息指其中一條件是「經大院同意後始得動支」，他表示在目前藍白聯手過半的狀況下，「潛艦國造後續被凍結的預算，已經差不多被判定送入安寧病房了」。（資料照）

2025/01/18 08:59

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院近期審查中央政府總預算，朝野立委不斷論戰，政治工作者周軒指出，藍白合力刪減潛艦預算，解凍的條件還被列為最高機密，不過有媒體消息指其中一條件是「經大院同意後始得動支」，他表示在目前藍白聯手過半的狀況下，「潛艦國造後續被凍結的預算，已經差不多被判定送入安寧病房了」。

周軒在臉書發文指出，有媒體報導在藍白在潛艦預算刪減上進行合作，解凍條件還被列為最高機密，他表示在新聞中透露了關鍵訊息，包含「國民黨的提案是凍結潛艦國造後續預算20億中的18億，民眾黨是凍結50%，後傅崐萁說服黃國昌支持，雙方同意併案處理，國民黨妥協凍結金額，民眾黨則支持解凍條件」。

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周軒指出，「解凍條件是什麼？被列為『最高機密』。但其中一項解凍條件是：『海測通過後，經大院報告同意始得動支』，藍白說要避免外委會綠大藍小，放水潛艦後續艦」。

周軒質疑，「其實也不用管什麼其他『最高機密』條件了，光是這個『經大院同意後始得動支』，我們已經可以判定，在藍白聯手過半的狀況下，潛艦國造後續被凍結的預算，已經差不多被判定送入安寧病房了。

直言「這就是藍白號稱『不刪潛艦預算』，實際上綁架潛艦國造的招數！」他也呼籲外界，「『罷免______，救救海鯤號』，並稱空白處請自行帶入任何一位藍白立委」。

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