白委總預算表決前又端出「機密版」！林俊憲酸黃國昌「關燈人」

民進黨立委林俊憲昨發文質疑，民眾黨在總預算表決前幾分鐘，「又又又端出了新的、沒人看過的最高機密版通案預算刪減」，最終仍是要刪掉近千億的預算，除了中研院的其他機關「燈依然不能開太久」，讓他狂酸黃國昌是關燈人。（資料照）

2025/01/18 08:39

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院近期審查中央政府總預算，藍白立委提案刪、凍多筆預算，引發朝野立委論戰，民進黨立委林俊憲昨發文質疑，民眾黨在表決前幾分鐘，「又又又端出了新的、沒人看過的最高機密版通案預算刪減」，最終仍是要刪掉近千億的預算，除了中研院的其他機關「燈依然不能開太久」，讓他狂酸黃國昌是關燈人。林俊憲也嗆「藍白合緊密無間，無法制裁民眾黨的不分區，那就改讓國民黨的區域立委承擔，有道理吧？」

立法院17日審查今年度中央政府總預算案，表決通過藍白通案提案，刪減939億7500萬元，創下史上新高。林俊憲昨在臉書發文指出，昨日焦點都在「大藍」身上，「小藍」似乎心有不甘，於是在表決前幾分鐘，又又又端出了新的、沒人看過的最高機密版通案預算刪減。

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林俊憲指出，「裡面有縮的，也有不縮的」，並指「例如前幾天我提到，國昌主席（代）統刪水電費30%，涵蓋所有大家會去的國立場所，不讓人民開燈、不讓人民上廁所沖馬桶，履行身為關燈人的使命。但現在改了，圖書館、博物館等人民會去的地方，還有曾經栽培他的中研院，不用刪了，國昌主席（代）恩准大家開燈。其他機關則改成刪10%，燈不能開太久」。

對此林俊憲也嘲諷「大家還不快說，『謝謝你，我的關燈人』」。他也強調，目前仍然要刪掉近千億的預算，仍然要單位自己找錢給他們刪，並酸「因為他們不懂，不知道要拿什麼理由來寫預算提案」。

林俊憲也質疑「不會寫不如不寫，只寫金額，要單位自己找預算幫他們刪，否則亂掰的下場就跟國民黨一樣，國昌主席（代）還是有點聰明的」。他也嗆聲「沒關係，藍白合緊密無間，無法制裁民眾黨的不分區，那就改讓國民黨的區域立委承擔，有道理吧？」

民進黨立委林俊憲昨發文質疑，民眾黨在總預算表決前幾分鐘，「又又又端出了新的、沒人看過的最高機密版通案預算刪減」，最終仍是要刪掉近千億的預算，除了中研院的其他機關「燈依然不能開太久」，讓他狂酸黃國昌是關燈人。（圖擷自臉書）

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