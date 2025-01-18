為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    白委總預算表決前又端出「機密版」！林俊憲酸黃國昌「關燈人」

    民進黨立委林俊憲昨發文質疑，民眾黨在總預算表決前幾分鐘，「又又又端出了新的、沒人看過的最高機密版通案預算刪減」，最終仍是要刪掉近千億的預算，除了中研院的其他機關「燈依然不能開太久」，讓他狂酸黃國昌是關燈人。（資料照）

    民進黨立委林俊憲昨發文質疑，民眾黨在總預算表決前幾分鐘，「又又又端出了新的、沒人看過的最高機密版通案預算刪減」，最終仍是要刪掉近千億的預算，除了中研院的其他機關「燈依然不能開太久」，讓他狂酸黃國昌是關燈人。（資料照）

    2025/01/18 08:39

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院近期審查中央政府總預算，藍白立委提案刪、凍多筆預算，引發朝野立委論戰，民進黨立委林俊憲昨發文質疑，民眾黨在表決前幾分鐘，「又又又端出了新的、沒人看過的最高機密版通案預算刪減」，最終仍是要刪掉近千億的預算，除了中研院的其他機關「燈依然不能開太久」，讓他狂酸黃國昌是關燈人。林俊憲也嗆「藍白合緊密無間，無法制裁民眾黨的不分區，那就改讓國民黨的區域立委承擔，有道理吧？」

    立法院17日審查今年度中央政府總預算案，表決通過藍白通案提案，刪減939億7500萬元，創下史上新高。林俊憲昨在臉書發文指出，昨日焦點都在「大藍」身上，「小藍」似乎心有不甘，於是在表決前幾分鐘，又又又端出了新的、沒人看過的最高機密版通案預算刪減。

    林俊憲指出，「裡面有縮的，也有不縮的」，並指「例如前幾天我提到，國昌主席（代）統刪水電費30%，涵蓋所有大家會去的國立場所，不讓人民開燈、不讓人民上廁所沖馬桶，履行身為關燈人的使命。但現在改了，圖書館、博物館等人民會去的地方，還有曾經栽培他的中研院，不用刪了，國昌主席（代）恩准大家開燈。其他機關則改成刪10%，燈不能開太久」。

    對此林俊憲也嘲諷「大家還不快說，『謝謝你，我的關燈人』」。他也強調，目前仍然要刪掉近千億的預算，仍然要單位自己找錢給他們刪，並酸「因為他們不懂，不知道要拿什麼理由來寫預算提案」。

    林俊憲也質疑「不會寫不如不寫，只寫金額，要單位自己找預算幫他們刪，否則亂掰的下場就跟國民黨一樣，國昌主席（代）還是有點聰明的」。他也嗆聲「沒關係，藍白合緊密無間，無法制裁民眾黨的不分區，那就改讓國民黨的區域立委承擔，有道理吧？」

    民進黨立委林俊憲昨發文質疑，民眾黨在總預算表決前幾分鐘，「又又又端出了新的、沒人看過的最高機密版通案預算刪減」，最終仍是要刪掉近千億的預算，除了中研院的其他機關「燈依然不能開太久」，讓他狂酸黃國昌是關燈人。（圖擷自臉書）

    民進黨立委林俊憲昨發文質疑，民眾黨在總預算表決前幾分鐘，「又又又端出了新的、沒人看過的最高機密版通案預算刪減」，最終仍是要刪掉近千億的預算，除了中研院的其他機關「燈依然不能開太久」，讓他狂酸黃國昌是關燈人。（圖擷自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播