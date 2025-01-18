新竹藍委林思銘砍嘉義無人機預算 小商人嗆：要請女優設罷免總部

網紅「小商人」昨發文砲轟，輝達執行長黃仁勳日前才透露看好無人機，嘉義也好不容易爭取台積電設廠還有無人機產業園區，結果立委林思銘偏偏要砍預算，對此他揚言，要請很多女優在新竹竹北成立罷免總部。（資料照）

2025/01/18 08:20

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院近期審查中央政府總預算，藍白立委提案刪、凍多筆預算，引發外界反彈，網紅「小商人」昨發文砲轟，輝達執行長黃仁勳日前才透露看好無人機，嘉義也好不容易爭取台積電設廠還有無人機產業園區，結果國民黨團書記長、立委林思銘偏偏要砍預算，對此他揚言，要請很多女優在新竹竹北成立罷免總部，「包你每天罷免人山人海」。

網紅「小商人」在臉書粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」PO出一張總預算提案表，並指上個月輝達執行長黃仁勳說看好無人機是「有望大規模生產的機器人」之一，嘉義這幾年也好不容易爭取台積電設廠還有無人機產業園區，不料新竹的立委林思銘偏偏要砍嘉義無人機產業園區的預算。

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「小商人」批評林思銘「嘉義有發展你在那邊亂小」，並稱「我最近比較忙沒在follow罷免議題，我剛剛研究了一下現在很多團體的罷免方式太累了。像這種比較白爛的，我就請很多女優在新竹竹北成立罷免總部，08包你每天罷免人山人海」。

在發文底下網友也紛紛砲轟「無人機很重要，對嘉義就是很好的政策，這樣也被搞，拜託快來竹北設點，真是被氣死了」、「新竹的砍嘉義的預算，真的很機歪」、「從南到北都有林思銘的簽章」、「林思銘如果因為小商人助陣被罷免成功，那就真的超歡樂」、「拜託，快點，我會請我竹北同事去連署，新竹市也順便一起」、「林思銘是真的很欠罷！」

在林思銘的臉書底下也可看到網友留言批評「你很勇耶，很多亂七八糟的刪預算案都有你的名字，簽名簽上癮了是不是」、「罷掉吧！ 阻礙地方發展的立委」，也有一些網友紛紛貼出消防預算被砍的提案，並批「消防員的防護裝備是不重要不需要的嗎？刪減消防員的防護裝備、急救訓練，這真的是有在『照顧』警消？造福人民？」、「現在是跟我們說消防防護預算浮編囉？全台消防員不值得花兩億去購足防護設備跟參加訓練囉？」

網紅「小商人」昨發文砲轟，輝達執行長黃仁勳日前才透露看好無人機，嘉義也好不容易爭取台積電設廠還有無人機產業園區，結果立委林思銘偏偏要砍預算，對此他揚言，要請很多女優在新竹竹北成立罷免總部。（圖擷自臉書）

在林思銘的臉書底下也可看到網友留言批評「你很勇耶，很多亂七八糟的刪預算案都有你的名字，簽名簽上癮了是不是」，也有不少網友紛紛貼出消防預算被砍的提案，並批「消防員的防護裝備是不重要不需要的嗎？刪減消防員的防護裝備、急救訓練，這真的是有在『照顧』警消？造福人民？」（圖擷自臉書）

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