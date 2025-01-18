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    民眾黨魁之爭 吳靜怡：唯一支持黃國昌「讓民眾黨趕快倒一倒！」

    吳靜怡指她身為前民眾黨不分區立委提名人，要站出來「唯一支持黃國昌（見圖）」，並聲稱「民眾黨要倒，就讓民眾黨趕快倒一倒！」（資料照）

    吳靜怡指她身為前民眾黨不分區立委提名人，要站出來「唯一支持黃國昌（見圖）」，並聲稱「民眾黨要倒，就讓民眾黨趕快倒一倒！」（資料照）

    2025/01/18 09:29

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪起訴羈押禁見，請辭黨魁，接下代理主席的立委黃國昌，以及前立委蔡壁如都登記參選，媒體人吳靜怡對此評論，黃國昌在媒體一再羞辱蔡壁如，並指蔡壁如登記黨主席參選是為了柯文哲，黃國昌登記參選是為了自己政治生命。她也分析，若是黃國昌當選，國會只會更亂，但如果是蔡壁如當選，民眾黨還能苟延殘喘到2028。

    吳靜怡在臉書發文指出，蔡壁如完美示範了真正的「釘孤枝」，登記參選民眾黨黨主席！她表示，黃國昌在媒體一再羞辱蔡壁如，刻意表示自己很忙沒辦法回應蔡壁如的訊息，「如果這麼忙，請問怎麼管理黨務？」

    吳靜怡表示，黃國昌代理黨主席是一位只有黨公職才能聯絡到的主席，你們其他人，甚至連天字第0002號的蔡壁如都是個小渣渣，不配跟黃國昌通話、傳訊，也因此，地方的人也都看不下去了！也是因此蔡壁如「老娘不吞你高傲的這套把戲，最後一刻，登記下去」。

    吳靜怡指出，蔡壁如是柯文哲一直一直被叫去私下談話的人，什麼時候，像是黃國昌把私下談話拿來當劇情鋪陳一樣蹭熱度來用。她認為蔡壁如登記黨主席參選是為了柯文哲，黃國昌登記參選是為了自己政治生命，小草被網軍風向洗到看不清楚，強調「唯一會把黨完整還給柯文哲的女人，當然，就是蔡壁如」。

    吳靜怡認為，這場民眾黨選舉將是民眾黨的存亡之戰！並指「如果黃國昌當選，國會只會更亂，但民眾黨2026之後會因為選戰成績而逐漸兵敗如山倒」，而如果是蔡壁如當選，民眾黨會改成組織經營模式，民眾黨還能苟延殘喘到2028。

    吳靜怡稱，她身為前民眾黨不分區立委提名人，要站出來「唯一支持黃國昌」，並聲稱「民眾黨要倒，就讓民眾黨趕快倒一倒！」

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