民團「桃」汰罷免6區藍委再增連署點 「追星人卡車」明起上路陸戰

桃園市公民團體罷免桃市藍委，這週四再新增蘆竹區安康骨科診所旁空地作連署固定站。（聯合罷免團隊提供）

2025/01/17 22:35

〔記者黃政嘉／桃園報導〕國民黨立委修惡法，桃園市公民團體發起「光復桃園六區全罷」連署罷免，週四再於蘆竹區新增1處連署固定點，下週一、二桃園、龜山也會新增固定點；週六、日有2台LED卡車同步穿梭各點宣傳，拉抬罷免藍委聲量。

聯合罷免團隊發起人之一牧師陳曉煒今天說，立法院21日將進入休會，國民黨在今年行政院總預算刪減表上，執行刪除、凍結預算的理由，全都荒謬至極；魯明哲因太多人買書所以凍結文化弊，認為文化幣沒有實質幫助藝文產業；牛煦庭認為教育部發生性平事件，把性平預算刪除，剩3000元；涂權吉無視人民醫療風險，放寬麻醉專業；桃園選區立委萬美玲、呂玉玲、邱若華，視若無睹的放任同黨立委，亂砍預算，殘害人民福利，完全不顧台灣這片土地，如此不適任，也不傾聽民意的立委，必須罷免。

請繼續往下閱讀...

桃園市罷免藍委固定連署站包含蘆竹區的南崁多加教會、週四新增的安康骨科診所旁空地、龜山區的成大工商地產、觀音區中山路2段595號、中壢的愛麵子美食館、龍潭區中正路三林段260號。下週一增設的連署站位於桃園區尊爵飯店旁的新埔十街28號、下週二成立的連署站在龜山區的上野屋日式料理。

安康骨科診所旁空地地主，本週四起提供場地作罷免連署點，地主低調地說，先前就認識陳牧師，近期接到牧師聯繫，同時想說藍白兩黨在立法院通過的法案，都非以民生利益優先，反而盡是傾中法案，因此「做對的事」，將空地借給民團作連署站點。

桃園第2選區「罷權行動」發言人Rick說，「全力一擊．罷免涂權吉」行動如火如荼進行，上週11、12日於楊梅、大園3場連署中，短短2天即成功收取逾1000份提議人書，志工士氣大振，團隊再接再厲，明、後天連署活動力拚突破第1階段3100份以上的提議書門檻，為第2選區的罷免行動邁出關鍵一步。

聯合罷免團隊這週於桃園全區派出小蜜蜂「陸戰隊」收連署書，週六早上8點至10點在龍潭傳統市場、早上9點至下午1點半在龜山區公所旁的中山天幕廣場、早上9點至12點在八德區中路街和福國北街路口、早上10點至12點在中壢區青埔文興公園、下午1點至3點在新屋區兒七公園，與楊梅區頭重溪柚子公園。

週日桃園區早上8點至12點在新永和市場、下午2點至5點在桃園區風禾公園、下午1點至3點在大園區三和路5號，與楊梅新梅兒童公園、下午2點至4點在龍潭運動公園扶輪亭、下午2點半至5點半在大園區華興池生態埤塘公園階梯廣場。

陳曉煒說，有立場相同的朋友也自掏腰包，雇用2台追星人卡車，像去年「冬季青鳥在台北」活動出現的追星人集資卡車一樣，1台3.5噸、1台1．75噸，明天起到下週三，擬於桃園市全境行駛，配合各地收連署書的地點時間稍作停留，規劃播放「人民有權，還我罷免權」、「退回三惡法，實質審查」、「文化幣讓小孩買書，藍委說買書不對砍預算」等標語，宣傳罷免藍委。

桃園市公民團體罷免桃市藍委，下週二於龜山區的上野屋日式料理增設連署固定站。（聯合罷免團隊提供）

桃園市公民團體發起「光復桃園六區全罷」連署固定站最新開設情形。（聯合罷免團隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法