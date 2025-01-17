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    藍白聯手刪減總預算939億餘元 吳思瑤批黑箱提案故技重施

    民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。（資料照，記者廖振輝攝）

    民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。（資料照，記者廖振輝攝）

    2025/01/17 21:06

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會今審查114年度中央政府總預算案，表決通過國民黨、民眾黨協商後的通案刪減原則，刪減939億7500萬元。民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，此次刪減數是史上最高，並點出預算審查3個問題，包含藍白聯手摧毀委員會中心主義，預算提案未實質討論就表決，以及黑箱提案再次故技重施。

    民進黨團總召柯建銘表示，中央政府總預算是國家發展的重要資源，通案部分就砍了939億元，其餘提案到現在還沒有拿出來，對外說從3000多案減到788案，到底有多少案也不知道，非常黑箱，是史上最惡質的在野黨，這樣的在野黨非罷不可。

    吳思瑤表示，這次中央政府總預算審查有3個問題，第一，委員會中心主義被摧毀、專業審查被推翻；第二，整個協商只是過水，總預算沒有任何提案進入實質討論，再次上演不討論就表決；第三，藍白黑箱、最高機密版的提案再次故技重施。

    吳思瑤指出，藍白提出2900多案，經過社會撻伐之後，藍白看似縮手陸續撤案，但據說至今仍有800多案，沒有人看到提案內容。她說，藍白原先欲進行個案表決，是民進黨團在協商中擋下來，因為沒有看到提案如何表決。

    吳思瑤指出，下週一開始將進行個案表決，公視預算是否如媒體報導藍白最後收手只刪了1%，沒有人知道，但今天通案砍了939億元是史上額度最高，以往每年平均不會超過300億元。她也批評，該提案由民眾黨鞭黃國昌提出，國民黨沆瀣一氣、一起連署，看來是全民對在野黨的撻伐不夠大聲，民進黨團對這樣結果感到遺憾。

    對於在野黨拿前總統蔡英文2012年談話，認為政府機關預算都要減20%。民進黨團書記長蔡易餘說，當年台灣經濟因前總統馬英九推動證所稅等政策嚴重受損，GDP保1都成問題，國家財政分配也極不公平，蔡英文當時呼籲財政總檢討，是為了解決結構性問題。

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