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    不談死囚伏法 苗博雅：這個國家，有更重要的事

    台北市議員苗博雅。（資料照）

    台北市議員苗博雅。（資料照）

    2025/01/17 20:54

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕死囚黃麟凱於16日晚間伏法，台北市議員苗博雅過去廢除死刑的立場鮮明，曾於臉書發文，批評馬英九政府在聲望低迷時執行死刑，「再冷，也不該拿死囚的血來暖自己的民調」。黃麟凱伏法後，網友湧入苗博雅臉書要求她表態。苗博雅今（17日）晚在臉書發文，並未直接回應這個議題，卻表示「這個國家，有更重要的事。」

    苗博雅在臉書發文表示，去年立委選舉前一週，她在進行鐵馬掃街時，遭到競選對手羅智強的助理當街糾纏提問對死刑的看法，並被全程錄影。「從那天之後，我領悟到一個道理：有些從來不聽你講話的人，一直叫你講話，不是真的想討論事情。只是想從你的回應，抓一句話、寫一個標題、剪30秒的影片，拿來攻擊你。」

    苗博雅進一步表示，「如果真的想聽我講，我的頻道上有超多影片，清楚交代了我的想法。應該很夠你看，而匿名的側翼粉專網軍，想要我回嘴，好拿去寫標題、剪影片，讓他們做政治攻擊素材，恐怕要失望了。該講的都講過，大法官也有判決了。我不會配合你們演出。」

    苗博雅指出，「這個國家，有更重要的事。目前大藍小藍聯手提出超過3000件預算刪減案，仔細拜讀過後，內容荒謬不堪，今天下午立法院已通過第一波預算刪減939.75億元，下星期還有第二波刪減案要表決。今晚我會加開一場直播，讓大家看看大藍小藍的真實水準。」

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