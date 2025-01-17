為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    草屯鎮長補選最後衝刺！簡賜勝大掃街籲「鎮民當最大後盾」

    南投草屯鎮長補選選前之夜，國民黨簡賜勝（右）舉辦大掃街。（記者劉濱銓攝）

    南投草屯鎮長補選選前之夜，國民黨簡賜勝（右）舉辦大掃街。（記者劉濱銓攝）

    2025/01/17 19:43

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投草屯鎮長補選18日投票，選前之夜國民黨候選人簡賜勝舉辦大掃街做最後衝刺，在黨籍縣議員與支持者陪同下，大批人馬在市區徒步拉票，簡賜勝表示，對手民進黨蔡銘軒晚間有行政院政務委員陳時中等大咖站台，但他認為選民才是最大的大咖，希望鎮民當他最大的後盾，助他打贏選戰。

    簡賜勝今晚在鬧區草屯國中附近號召民眾集結，並發送氣球、加油棒等競選小物，讓支持者一邊拿著文宣，一邊掃街拉票，南投副縣長王瑞德也現身站台助講，隨後展開市區掃街，助選隊伍浩浩蕩蕩，現場鑼鼓喧天，彷彿是場熱鬧嘉年華會。

    簡賜勝指出，選前之夜對手有大咖站台，他的大咖則是選民的相挺，他感謝鄉親一路支持，並直言不是有大咖政治人物站台才算是選舉，草屯鎮民才是他最大的依靠。

    簡賜勝也說，補選以來他選得相當辛苦，因對手都在抹黑，但選民都很了解他的為人，不會認同對手的打壓手法，他盼讓對手了解，抹黑打壓會被草屯選民唾棄，並證明不是用抹黑就可贏得選舉。

    南投草屯鎮長補選選前之夜，國民黨簡賜勝（中）舉辦大掃街。（記者劉濱銓攝）

    南投草屯鎮長補選選前之夜，國民黨簡賜勝（中）舉辦大掃街。（記者劉濱銓攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播