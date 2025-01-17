草屯鎮長補選最後衝刺！簡賜勝大掃街籲「鎮民當最大後盾」

南投草屯鎮長補選選前之夜，國民黨簡賜勝（右）舉辦大掃街。（記者劉濱銓攝）

2025/01/17 19:43

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投草屯鎮長補選18日投票，選前之夜國民黨候選人簡賜勝舉辦大掃街做最後衝刺，在黨籍縣議員與支持者陪同下，大批人馬在市區徒步拉票，簡賜勝表示，對手民進黨蔡銘軒晚間有行政院政務委員陳時中等大咖站台，但他認為選民才是最大的大咖，希望鎮民當他最大的後盾，助他打贏選戰。

簡賜勝今晚在鬧區草屯國中附近號召民眾集結，並發送氣球、加油棒等競選小物，讓支持者一邊拿著文宣，一邊掃街拉票，南投副縣長王瑞德也現身站台助講，隨後展開市區掃街，助選隊伍浩浩蕩蕩，現場鑼鼓喧天，彷彿是場熱鬧嘉年華會。

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簡賜勝指出，選前之夜對手有大咖站台，他的大咖則是選民的相挺，他感謝鄉親一路支持，並直言不是有大咖政治人物站台才算是選舉，草屯鎮民才是他最大的依靠。

簡賜勝也說，補選以來他選得相當辛苦，因對手都在抹黑，但選民都很了解他的為人，不會認同對手的打壓手法，他盼讓對手了解，抹黑打壓會被草屯選民唾棄，並證明不是用抹黑就可贏得選舉。

南投草屯鎮長補選選前之夜，國民黨簡賜勝（中）舉辦大掃街。（記者劉濱銓攝）

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