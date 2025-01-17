韓國瑜立院尾牙再迸金句 「精氣神」分被藍綠白耗損嚴重

韓國瑜立院尾牙致詞。（記者陳逸寬攝）

2025/01/17 19:24

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院今晚舉辦尾牙，立法院長韓國瑜致詞表示，有人問他這一年怎麼樣？他表示，精氣神是人的三寶，「我的精給了國民黨，氣給了民進黨，神給了民眾黨，精氣神都耗損得非常嚴重」；台下民眾聞訊笑說：「氣死了」；韓國瑜續表示，這些都沒有關係，一份工作就是一份責任，希望把立法院的工作處理好。

韓國瑜表示，龍年即將邁入尾聲，迎接蛇年，龍年代表剛猛、生命，蛇牛代表柔和、期待、大豐收，立法院職員們在秘書長周萬來領導下，在每個崗位盡心盡力，走過來真的是不容易，立法院型態已經改變了，三黨不過半，攻防非常激烈，使得每個單位同仁的工作壓力也非常巨大。

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韓國瑜說：「人家問我這一年怎麼樣？我說精氣神是人的三寶，我的精給了國民黨，氣給了民進黨，神給了民眾黨，精氣神都耗損得非常嚴重，但是這些都沒有關係，一份工作就是一份責任，希望把立法院的工作處理好」。台下民眾聞訊笑說：「氣死了」。

韓國瑜表示，希望所有立法院的大、中、小螺絲，都在崗位上全力以赴。立法院的工作夥伴，都希望辛苦一年自己服務的單位能重視自己的心情、想法及辛勞，生出像今天溫暖的尾牙，讓大家都能振奮精神，過去在不同的工作崗位，他都堅持要照顧好每一個員工，領導心中有基層，基層心中也一定會有領導，把自己的工作崗位做得盡善盡美。

韓國瑜指出，他的結語一句話，台灣的經濟看股票，台灣的政治看立法院，立法院是台灣民主最重要閃亮的一張名片，海內外都在看立法院，希望所有同仁都在工作崗位上把自己工作繼續做好，發光發熱，院本部一定會盡最大的力量來感謝、照顧大家，讓立法院進入善良的循環，做所有立委服務的後盾，這是所有同仁一心一意要達到的目標，期待未來一年大家都能越做越好，生活非常愉快，家庭幸福美滿，感謝國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌，以及時常要罷免、修理他的民進黨團總召柯建銘，以及所有立委，並祝福大家未來在問政、選民服務上有卓越的表現，祝福大家新年快樂。

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