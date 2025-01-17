喊「逢甲夜市一出誰與爭鋒」黃仁勳卻敗興而歸 盧秀燕挨批只出一張嘴

黃仁勳逛逢甲夜市，爭看他的人潮太多，讓他吋步難行。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/17 19:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全台各縣市爭取輝達設海外總部，台中市長盧秀燕甚至喊出「逢甲夜市一出誰與爭鋒」，前晚輝達執行長黃仁勳到逢甲夜市逛街，卻被大批人潮團團包圍，場面混亂，沒吃一口美食就敗興而歸，綠營議員批盧秀燕只出一張嘴，根本無心爭取，對此副市長鄭照新回應，這是私人行程，市府不宜過度介入。

黃仁勳前日參加矽品精密潭科廠啟用揭幕活動，晚上到逢甲夜市逛街，卻被滿滿人潮包圍，不但現場發生推擠，險象環生，甚至一度交通癱瘓，他在現場仍不斷高喊要大家不要推、要小心，在現場逗留約50分鐘，仍吋步難行，一口小吃也沒吃到，行程喊卡，提早離開。

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民進黨議員陳淑華指出，盧秀燕在AI投資落後，只會出一張嘴，就想要輝達投資，還喊「台中一定是首選」、「逢甲夜市一出誰與爭鋒」，結果黃仁勳首次到逢甲夜市行卻逛不了，一口小吃也沒吃就被迫離開，連逛夜市都搞不定，更何況是廣度、深度配套的重大投資案，根本什麼準備也沒有，凸顯行政能力不足。

議員黃守達也說，盧秀燕的經濟政策只有購物節抽獎送現金，沒有任何長遠的產業規劃，這樣還想爭取輝達總部設在台中，恐怕是緣木求魚；林祈烽表示，黃仁勳此行顯現盧市府招商及立場消極，該安排的行程與控管根本沒做，只出一張嘴，其實無心爭取。

逢甲夜市表示，這是黃仁勳的私人行程，事先無法知道、無溝通管道、無法安排路線，全體動員盡力了；逢甲商圈主委王朝藝也說，下次會加派人力，確定動線及定點吃小吃。

鄭照新則回應，台中鄉親太熱情，讓黃仁勳無法好好逛街，加上這是黃仁勳的私人行程，市府不宜介入太多，也聽到黃仁勳接受媒體訪問說下次會再逛，未來會繼續保持聯繫，如有接到協助需求，也會全力相助。

黃仁勳逛逢甲夜市，爭看他的人潮太多，場面混亂。（記者蔡淑媛攝）

黃仁勳逛逢甲夜市，爭看他的人潮太多，場面混亂。（記者蔡淑媛攝）

黃仁勳狂逢甲夜市，爭看他的人潮太多，場面混亂，人群在馬路亂竄，相當危險。（記者蔡淑媛攝）

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