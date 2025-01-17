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    柯建銘喊黨公職設罷免站！罷韓四君子尹立：還不是時候

    罷韓四君子之一的前高市文化局長尹立。（基進提供）

    罷韓四君子之一的前高市文化局長尹立。（基進提供）

    2025/01/17 19:14

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨團總召柯建銘喊話，籲民進黨黨公職服務處設罷免站，罷韓四君子之一的前高市文化局長尹立今以「罷免老兵」提醒，罷免是持久戰，節奏方法須正確精準，現在還不是時候（指設罷免站）。

    尹立表示，罷免藍委應該「先衝一階、二階才全面」，時值第1階段提議連署階段，簽一階段提議名單在二階會被剔除，因為不能重複，魔鬼藏在細節裡，所以現在還不是民進黨各服務處全面簽名聯署時刻，現在應該是儘速完成1%的整理工作。

    以立委選區來說，一階是1%，大約2千人左右，難度應該不高，儘速送出！所有志工友軍可幫忙，但不要連署過頭，送出去連署的份數要算清楚，檢查清楚，整理好才是重點。

    一旦份數夠就要請大家稍安勿躁，等待審查一階完成展開二階；二階10%是一個選區選舉人數的十分之一，難度相當高，需要友軍各服務處組織協助，否則40天並不容易。

    尹立回顧當初罷韓第2階段連署時，高雄選舉公民220萬人，40天要連署超過22萬人，可見難度多高，而高雄人竟然只花20幾天連署超過40萬份，所以眾志成城，還是可以達成。

    尹立認為，這場罷免行動不僅是一場政治對抗，更是對代議政治的警示：政治人物應時刻傾聽民意、回應社會需求，否則將面對選民制衡與問責，民間團體與政黨攜手合作，凝聚社會力量，共同守護台灣民主價值。

    他強調，這是台灣民主的重要關鍵時刻，每一位公民的參與都是對社會公平與正義的堅持。讓我們在2月3日至5日共同行動，積極提出罷免提案，為台灣的未來發聲，確保公共政策回歸民意主導，推動台灣社會持續進步。

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