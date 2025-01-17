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    首頁　>　政治

    韓國瑜：江啟臣比我帥 更可怕他老婆比我太太還漂亮

    在江啟臣（後左）上台說話前，韓國瑜（後右）大讚「江啟臣的老婆還比我老婆漂亮」。（記者廖振輝攝）

    在江啟臣（後左）上台說話前，韓國瑜（後右）大讚「江啟臣的老婆還比我老婆漂亮」。（記者廖振輝攝）

    2025/01/17 19:56

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今晚舉辦尾牙餐敘，在立院副院長江啟臣上台說話前，立法院長韓國瑜大讚江啟臣「年紀比我輕，長得比我帥，頭髮比我長，鼻子比我大，更可怕他老婆還比我老婆漂亮！」江啟臣則簡短感謝黨部過去一年的辛勞，祝福黨運昌隆、新年快樂。

    國民黨尾牙餐敘，除了黨主席朱立倫、副主席夏立言、秘書長黃健庭、中常委出席外，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣以及前國民黨主席吳伯雄也到場，大家共同舉杯向黨工們致意。

    朱立倫在致詞時強調，國民黨現在沒有黨產，還要被政治追殺，沒有豐厚的資源，只能靠的大家的團結力量，國民黨無法像民進黨一樣發給黨工年終獎金，但他已經盡了最大的努力，讓全台灣大約700位黨工每人都能拿到1萬元的禮券。

    朱立倫並表示，希望國民黨在蛇年要比龍年更團結，更努力的爭取民眾支持，無論在立法院或各地方政府，永遠與民意站在一起，民意就是國民黨的本與根，關心民眾關心的議題，通過重要法案與預算，讓所有地方政府都能做好工作。

    韓國瑜致詞時則說，幹立法院院長要有精、氣、神，他的「精」給了民進黨，「氣」給了國民黨，「神」給了民眾黨，因此精、氣、神都正在消耗，相比去年尾牙，大家都覺得他老了很多，過去自己精神奕奕，但當立法院長主持朝野協商與院會，壓力非常巨大。

    韓國瑜說，他要向國民黨所有黨工及工作夥伴致上最高祝福之意，去年龍年代表陽剛、威猛，今年蛇年則代表柔和與期待大豐收，希望國民黨在朱立倫的領導下，蛇年興旺，黨工工作愉快，黨員的向心力愈來愈強，人民的認同感愈來愈高。

    國民黨今晚提供4台液晶電視、許多電器產品以及現金作為摸彩獎品，朱立倫還當場宣布再加碼2萬元禮券，韓國瑜則是提供立法院紀念酒做為摸彩品。

    江啟臣與太太劉姿伶過去穿上KMT潮T走秀。（資料照）

    江啟臣與太太劉姿伶過去穿上KMT潮T走秀。（資料照）

    熊海靈（右起）、韓國瑜和太太李佳芬出席活動合影。（資料照，翻攝臉書）

    熊海靈（右起）、韓國瑜和太太李佳芬出席活動合影。（資料照，翻攝臉書）

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